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العتيبي: عالجت أستاذي في الابتدائية وتجولت في أفريقيا لعلاج المحتاجين " فيديو "

Time منذ 23 دقيقة
Views 1548
العتيبي: عالجت أستاذي في الابتدائية وتجولت في أفريقيا لعلاج المحتاجين " فيديو "

علي القحطاني (صدى):
روى استشاري الكلى والمناظير الدكتور خالد العتيبي قصة علاجه لمعلمه في المرحلة الابتدائية.

قال " العتيبي " خلال لقائه عبر برنامج " الراصد ":" أجريت عملية  لمعلم اللغة العربية في المرحلة الابتدائية الذي يبلغ من العمر 80 عاما "، مضيفا:" تمت العملية بنجاح وأموره طيبة ".

وكشف " العتيبي " كواليس الحوار الذي دار بينه وبين معلمه قبل إجراء العملية، قائلا:" معلمي مزح معي وسألني عن مدة العملية، فقلت له مدة العملية مدة حصة اللغة العربية مع الفسحة ".

وأوضح " العتيبي ":" شعوري كان جيدا تجاه معلمي أثناء إجراء العملية فيه جزء من رد المعروف لأستاذي الذي أشرف على تدريسي "، مشيرا إلى أن معلمه قال له:" ما كنت أتصور في يوم من الأيام أن أحد طلابي يكون طبيبي ".

 

وتابع:" رحلة تطوعي لعلاج المرضى في أفريقيا منذ 20 عاما أي منذ أن تخرجت من كندا ومارست جراحة المسالك البولية والمناظير "، مبينا أنه يقوم برحلات تطوعية مع منظمات طبية عالمية كل عام.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
سمعني ارفع صوتك عارفين ثلاثة ارباع العرب يشجعون الهلال ما احد قال لك ما تشجعة وترتاح فريق يرزك وفريق يذلك 😂😂
عبدالله
كيف يحاكمونه ورئيسهم هارب من ست سنوات
ع. س. ع
منهم خلك شجاع لا تدس راسك مثل النعامة 🤡
ع. س. ع
خفف لا تنطق وما نحصل لك رقعة تستس تستس
ع. س. ع
خلاص بنجيبها لكم في سطحة العنزي طططاط بيب بيب بيب ههههههه

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