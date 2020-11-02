طريقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في حال التعاقد بين شخص خاضع للضريبة ومستهلك نهائي

عادل الحربي (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل كيفية تطبيق الضريبة القيمة المضافة بين شخص خاضع للضريبة ومستهلك نهائي
قال الحساب الرسمي للعناية بالعملاء التابع للهيئة: " إذا تم التعاقد بين شخص خاضع للضريبة ومستهلك نهائي فتكون العبرة في تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية، فإذا تم إصدارها بكامل المبلغ قبل تاريخ 11 مايو 2020م فتطبق الضريبة بنسبة 5% بشرط أن يتم التوريد فعليا قبل نهاية يونيو 2021م".
وأضاف أنه في حال تم التعاقد في الفترة من 11 مايو 2020م وحتى 30 يونيو 2020م، تطبق الضريبة بنسبة 5 %إذا تم التوريد فعليا قبل نهاية 30 يونيو 2020م، وتطبق الضريبة بنسبة 15% إذا تم التوريد فعليا في أو بعد 1 يوليو 2020م .