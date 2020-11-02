زيدان: اعتبر مباراة إنتر ميلان نهائية

وكالات (صدى):
قال زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد إن فريقه يرغب في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بعد الفشل في آخر نسختين.
وأضاف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه القادم أمام إنتر في الجولة الثالثة من دور مجموعات: "في العام الماضي كنا نريد الفوز بدوري أبطال أوروبا ولم نتمكن من ذلك، ليس لدي أي شك في نفس أو في الفريق".
وتابع:"المباراة أمام إنتر ستكون صعبة للغاية، لكننا سنخوضها مثل النهائيات، وسيكون علينا أن نحقق الثلاث نقاط".
جدير بالذكر أن ريال مدريد يملك نقطة واحدة فقط من أول جولتين في دور المجموعات حتى الآن بعد الخسارة من شاختار والتعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ بشق الأنفس.