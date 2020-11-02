الهلال يلاقي الفتح والاتحاد يقع مع الوحدة في قرعة كأس الملك

ماجد محمد (صدى):
أُقيمت، اليوم الاثنين، قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ سيواجه الهلال نادي الفتح، فيما سيلاقي الأهلي نادي العين، فيما وقع الاتحاد مع الوحدة، في دور الـ16.
وأوضحت نتائج القرعة، أن الهلال سيستضيف نادي الفتح، في حين سيتضيف الأهلي نادي العين، بينما سيحل التعاون ضيفًا على ضمك، وكذلك سيلعب أبها أمام الباطن على ملعب الأخير.
وشهدت القرعة، وقوع الاتفاق مع الفيصلي، والوحدة مع الاتحاد، بينما سيستضيف نادي النصر الرائد، والقادسية سيواجه الشباب.
ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الوحدة والاتحاد، الفائز من الفتح والهلال، فيما سيواجه الفائز من التعاون وضمك الفائز من الشباب والقادسية.
أما الفائز من النصر والرائد فسيلتقي الفائز من العين والأهلي، وسيواجه الفائز من الفيصلي والاتفاق الفائز من مباراة أبها والباطن.