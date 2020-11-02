زوجة القيادي حبيب أسيود تفضح قطر: "سلمت زوجي لإيران"

ماجد القزيز (صدى):
كشفت زوجة الرئيس السابق لحركة النضال العربي لتحرير الأهواز، حبيب أسيود، المزيد من التفاصيل عن اختطاف زوجها وتورط قطر في الأمر.
ولفتت إلى أن قطر استدرجت زوجها المختطف؛ وسلمته إلى تركيا والتي سلمته إلى المخابرات الإيرانية.
وفي التفاصيل قالت زوجة حبيب أسيود، إن قطر استدرجت زوجها حين نزل في مطارها "ترانزيت"، ومن ثم سلمته أنقرة إلى الاستخبارات الإيرانية.
يذكر أن "حركة النضال العربي لتحرير الأهواز" اتهمت قطر بالتواطؤ في استدراج واختطاف رئيس حركة "النضال" السابق.
وأوضحت أن إيران اتبعت سياسة الاغتيالات والتصفية الجسدية، أو الاختطاف والاعتقال لإقصاء أعضاء الحركة عن دورهم في ميادين العمل السياسي والإعلامي".