الأعداد السابقة للصحيفة

زوجة القيادي حبيب أسيود تفضح قطر: "سلمت زوجي لإيران"

Time منذ ساعة
Views 1682
زوجة القيادي حبيب أسيود تفضح قطر: "سلمت زوجي لإيران"

ماجد القزيز (صدى):
كشفت زوجة الرئيس السابق لحركة النضال العربي لتحرير الأهواز، حبيب أسيود، المزيد من التفاصيل عن اختطاف زوجها وتورط قطر في الأمر.

ولفتت إلى أن قطر استدرجت زوجها المختطف؛ وسلمته إلى تركيا والتي سلمته إلى المخابرات الإيرانية.

وفي التفاصيل قالت زوجة حبيب أسيود، إن قطر استدرجت زوجها حين نزل في مطارها "ترانزيت"، ومن ثم سلمته أنقرة إلى الاستخبارات الإيرانية.

يذكر أن "حركة النضال العربي لتحرير الأهواز" اتهمت قطر بالتواطؤ في استدراج واختطاف رئيس حركة "النضال" السابق.

‏‎ وأوضحت أن إيران اتبعت سياسة الاغتيالات والتصفية الجسدية، أو الاختطاف والاعتقال لإقصاء أعضاء الحركة عن دورهم في ميادين العمل السياسي والإعلامي".

Time واتساب

أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وتابعت: "الحمد لله القضاء انصفني واشكر المحامي عبد الرحمن الصقلاوي ومركز ريكاز للايتشارات القانونية على مجهودهم بالقضية وقد تم فتح ملف تنفيذ الحكم ضده بمنع السفر والضبط والأحضار وشكرا لسيادة القانون " . مركز ريكاز للإستشارات القانونية وليس الإيستشارات
عادل عبدالحي حمزة
عاد نادي الهلال إلى مرانه، بعد انتهاء الراحة التي منها رازفان للفريق عقب مباراة ضمك. التي منحها وليس منها
عادل عبدالحي حمزة
سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ. الآية 58 من سورة يس. الأية مكتوبة خطأ برجاء تصحيحها
عادل عبدالحي حمزة
في حينا تتضمّن الفئة الثانية: 8 مدارس بنين؛ بواقع فصلين لكل مدرسة، مجهزة بسبورة إلكترونية بكامل ملحقاتها لكل فصل، فيما تتضمّن الفئة الثالثة 6 مدارس بنات؛ بواقع فصلين لكل مدرسة، مجهزة ببروجيكتور تفاعلي لكل فصل. في حين وليس حينا
عادل عبدالحي حمزة
وأضاف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه القادم أمام إنتر في الجولة الثالثة من دور مجموعات: "في العام الماضي كنا نريد الفوز بدوري أبطال أوروبا ولم نتمكن من ذلك، ليس لدي أي شك في نفس أو في الفريق". من دوري المجموعات ليس لدي شك في نفسي وليس نفس

أخر الأخبار

ناوي يخرب الزواج عليهم
ناوي يخرب الزواج عليهم
Time منذ 9 دقائق Views 200
دُرة التونسية تُعلن زواجها بإطلالة ناعمة
دُرة التونسية تُعلن زواجها بإطلالة ناعمة
Time منذ 10 دقائق Views 1159
جاموس يرد على أسد حاول افتراسه
جاموس يرد على أسد حاول افتراسه
Time منذ 10 دقائق Views 237
التهور في التطعيس
التهور في التطعيس
Time منذ 11 دقيقة Views 199
طريقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في حال التعاقد بين شخص خاضع للضريبة ومستهلك نهائي
طريقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في حال التعاقد بين شخص خاضع للضريبة ومستهلك نهائي
Time منذ 13 دقيقة Views 1275
بالفيديو.. عقوبة نشر مقاطع ورسائل مسيئة في مواقع التواصل الاجتماعي
بالفيديو.. عقوبة نشر مقاطع ورسائل مسيئة في مواقع التواصل الاجتماعي
Time منذ 20 دقيقة Views 1318
بالصور.. الهلال يعود للمران بقيادة رازفان
بالصور.. الهلال يعود للمران بقيادة رازفان
Time منذ 31 دقيقة Views 1380
مشروع "فصول التقنية" يدعم عملية التعليم عن بعد بجدة
مشروع "فصول التقنية" يدعم عملية التعليم عن بعد بجدة
Time منذ 37 دقيقة Views 1347
شاهد.. أمطار غزيرة تهطل على مكة والضباب يعانق السماء 
شاهد.. أمطار غزيرة تهطل على مكة والضباب يعانق السماء 
Time منذ 43 دقيقة Views 1608
زيدان: اعتبر مباراة إنتر ميلان نهائية
زيدان: اعتبر مباراة إنتر ميلان نهائية
Time منذ 46 دقيقة Views 1412