مواطن تركي يهاجم أردوغان : يضحك علينا بتصنيع الطائرات.. وهو لم يصنع حتى دراجة

ماجد القزيز (صدى):
هاجم مواطن تركي الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه يخدع الشعب بادعائه تصنيع طائرات ، وتركيا لم تشهد تصنيع الدراجات البخارية.
قال مواطن تركي في مقطع فيديو أن: "السلطة سارقين , يدعموننا فقط إن كنا مؤيدين لهم، لو كنت مؤيدا لاردوغان كنت حصلت علي عمل في قطر".
وتابع: "يخرج أردوغان يقولنا صنعنا طيارات وما غيره ونحن لا نملك حتي دراجة من صنع تركيا ".
وأضاف: "تعرفت علي رجل ياباني في فندق بأزمير قال عنا انتم يغرقون هكذا بشكل علني ، أنتم تفكرون أولا كم سوف تسرقون ثم تبدأون بالعمل", مؤكدا أن المواطنون الاتراك يأخذون الخبز من القمامة لأنهم جياع" .