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«الصحة» توضح شروط تحويل المرضى بين المستشفيات

Time منذ 6 دقائق
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«الصحة» توضح شروط تحويل المرضى بين المستشفيات

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصحة، عن شروط تحويل المرضى بين المستشفيات، موضحة أن الطبيب المعالج في المركز الصحي هو المسؤول عن التحويل.

وكشف حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر موقع «تويتر»، إن تحويل ملف المريض من مستشفى لآخر يعود إلى الطبيب المعالج في المركزالصحي بعد تقييم الحالة ومدى الحاجة إلى التحويل لمستشفى مختص ومناسب للحالة المرضية.

وجاء ذلك ردًّا من الوزارة على تساؤل مريض قال فيه، ذهبتُ للمركز الصحي لتحويل ملفي لمستشفى الملك سعود ورفض الموظف؛ مبررًا رفضه بأن التحويل لا يتم إلا لمستشفى قريب للحي.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يشفيه ويعافيه من كل شر ومكروه
ابو محمد 😎 ✍️
موفق يا فرحاان ..
ابو وليد
ارهاب الحكام من اجل فريق ابو خرقه -- فيه مباريات صار فيها اخطاء اكير من كذا بكثييير ولأنها من صالح فريق ابو خرقه طنشوها وتمت مكافئه حكامها
ابو عمار
هذا مو كسل بل المحنه زايده وتحتك على ضهر الفرس
عادل عبدالحي حمزة
كشفت مصادر اليوم الإثنين اعتزام لجنة الحكام عقد اجتماع عاجل غداً الأربعاء لرصد مباريات الجولات الثلاثة الأخيرة من دوري المحترفين من بينها مباراة النصر والشباب . شلون اليوم الاثنين وغدا الأربعاء المفروض بع غدا

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