توضيح من مركز الإقامة المميزة بشأن الملاءة المالية

علي القحطاني (صدى):
يعتبر إثبات الملاءة المالية من شروط الحصول على الإقامة المميزة، حيث يقصد بالملاءة المالية إثبات القدرة على تلبية الالتزامات والمتطلبات المالية والمعيشية في المملكة.
وتختلف المعايير بحسب الحالة المادية لكل متقدم وعدد التابعين له، حيث يتم إثباتها بتقديم مستندات الدخل والاستثمارات أو أي موارد وأصول مالية عند تقديم الطلب.
وكان مركز الإقامة المميزة أكد على أهمية الملاءة المالية كأحد متطلبات الحصول على الإقامة المميزة في المملكة بما توفره من مزايا لصاحبها.
يذكر أن مركز الإقامة المميزة بدأ منذ عدة أشهر، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة " سابرك ".