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المدينة المنورة.. المحطة المركزية أمام البوابة الغربية
منذ 17 دقيقة
258
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أحدث التعليقات
ابن حزم
الله يشفيه ويعافيه من كل شر ومكروه
ابو محمد 😎 ✍️
موفق يا فرحاان ..
ابو وليد
ارهاب الحكام من اجل فريق ابو خرقه -- فيه مباريات صار فيها اخطاء اكير من كذا بكثييير ولأنها من صالح فريق ابو خرقه طنشوها وتمت مكافئه حكامها
ابو عمار
هذا مو كسل بل المحنه زايده وتحتك على ضهر الفرس
عادل عبدالحي حمزة
كشفت مصادر اليوم الإثنين اعتزام لجنة الحكام عقد اجتماع عاجل غداً الأربعاء لرصد مباريات الجولات الثلاثة الأخيرة من دوري المحترفين من بينها مباراة النصر والشباب . شلون اليوم الاثنين وغدا الأربعاء المفروض بع غدا
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