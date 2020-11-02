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إيقاف 4 حكام مؤقتًا من طاقم مباراة الشباب والنصر

Time منذ 22 دقيقة
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إيقاف 4 حكام مؤقتًا من طاقم مباراة الشباب والنصر

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر، عن إيقاف أربعة حكام من طاقم الشباب والنصر بشكل مؤقت، في الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت المصادر، أن الحكام الذين يسيتم إيقافهم مؤقتًا هم " شكري الحنفوش، محمد الحنفوش"مساعد أول"، ممدوح الشهدان "حكم فيديو"، عادل شراحيلي "مساعد فيديو".

ويأتي ذلك لحين مشاهدة لقطات المباراة التي أثارت الجدل، في اجتماع الحكام الأربعاء المقبل.

وكان النصر قد تلقى ثالث هزائمه في دوري المحترفين، أمام الشباب، أمس الأحد، ليظل بلا نقاط منذ بدء البطولة.

واعتبر النصراويون أن المباراة شهدت أخطاءًا تحكيمية تسببت في خسارة النصر، إلا أن الخبراء التحكيميين أشاروا إلى أن هدف النصر غير صحيح.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يشفيه ويعافيه من كل شر ومكروه
ابو محمد 😎 ✍️
موفق يا فرحاان ..
ابو وليد
ارهاب الحكام من اجل فريق ابو خرقه -- فيه مباريات صار فيها اخطاء اكير من كذا بكثييير ولأنها من صالح فريق ابو خرقه طنشوها وتمت مكافئه حكامها
ابو عمار
هذا مو كسل بل المحنه زايده وتحتك على ضهر الفرس
عادل عبدالحي حمزة
كشفت مصادر اليوم الإثنين اعتزام لجنة الحكام عقد اجتماع عاجل غداً الأربعاء لرصد مباريات الجولات الثلاثة الأخيرة من دوري المحترفين من بينها مباراة النصر والشباب . شلون اليوم الاثنين وغدا الأربعاء المفروض بع غدا

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