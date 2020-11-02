إيقاف 4 حكام مؤقتًا من طاقم مباراة الشباب والنصر

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر، عن إيقاف أربعة حكام من طاقم الشباب والنصر بشكل مؤقت، في الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضحت المصادر، أن الحكام الذين يسيتم إيقافهم مؤقتًا هم " شكري الحنفوش، محمد الحنفوش"مساعد أول"، ممدوح الشهدان "حكم فيديو"، عادل شراحيلي "مساعد فيديو".
ويأتي ذلك لحين مشاهدة لقطات المباراة التي أثارت الجدل، في اجتماع الحكام الأربعاء المقبل.
وكان النصر قد تلقى ثالث هزائمه في دوري المحترفين، أمام الشباب، أمس الأحد، ليظل بلا نقاط منذ بدء البطولة.
واعتبر النصراويون أن المباراة شهدت أخطاءًا تحكيمية تسببت في خسارة النصر، إلا أن الخبراء التحكيميين أشاروا إلى أن هدف النصر غير صحيح.