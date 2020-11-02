وفاة وإصابة 5 أشخاص في حريق منزل بالباحة

الباحة (صدى):
أسفر الحريق الذي اندلع اليوم الثلاثاء، في منزل بالباحة، عن وفاة شاب في العقد الثاني من عمره وإصابة أربعة آخرين.
وصرّح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عند الساعة 2:59 قبل فجر اليوم، بوقوع حريق داخل منزل بقرية رغدان.
وأوضح أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية وقائد ميداني، إذ اتضح عند مباشرتهم الموقع وجود خمس حالات إصابة، منها حالة خطيرة توقف قلب وتنفس وتم التدخل إسعافيا وإجراء cpr إنعاش قلبي رئوي حتى وصوله إلى المستشفى، وكذللك ثلاث حالات ما بين اختناق وجروح طفيفة.
وأكد أنه تم نقل جميع الحالات إلى مستشفى الملك فهد بالباحة، ما عدا حالة تم علاجها بالموقع، فيما قامت فرق الدفاع المدني بإخماد الحريق.