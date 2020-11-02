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موعد تجديد بطاقات أبناء القبائل النازحة في حفر الباطن

Time منذ ساعة
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موعد تجديد بطاقات أبناء القبائل النازحة في حفر الباطن

حفر الباطن (صدى):
كشفت الإدارة العامة للجوازات بحفر الباطن ممثلة في لجنة تجديد بطاقات أبناء القبائل النازحة، عن البدء في تجديد البطاقات المنتهية في عام 1410هـ، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وأوضحت الإدارة، المتطلبات الخاصة بالتجديد، وهي: إنزال الأسماء بناء على الكشوف المقدمة من المعرف أو الشيخ لجماعته، ولن يتم استقبال أي طلب إلا بعد إعلان الأسماء لضمان الانسيابية، وسيتم تعبئة استمارة فرز لصاحب البطاقة المنتهية وتدوين الشهود والتوقيع عليها والتصديق عليها من قبل معرف وشيخ القبيلة كالمتبع.

كما تتضمن المتطلبات أن يتم إحضار صورة شخصية ولعائلته، والالتزام بالشروط التي سبق الإعلان عنها عند إعلان بداية اللجنة، فيما أشارت الإدارة إلى أنه سيتم استقبال أصحاب البطاقات المنتهية عام 1410هـ بإدارة متابعة الوافدين بحفر الباطن بالفترة الصباحية، وإحضار صورة من وثائق السفر.

وشددت على ضرورة أخذ الاحتياطات والاحترازات الصحية من لبس للكمامة والقفازات والتباعد الاجتماعي وإحضار صورة من الموعد ترفق مع استمارة التجديد، مؤكدة أنه لن يتم استقبال من لم يتقيد بذلك.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يشفيه ويعافيه من كل شر ومكروه
ابو محمد 😎 ✍️
موفق يا فرحاان ..
ابو وليد
ارهاب الحكام من اجل فريق ابو خرقه -- فيه مباريات صار فيها اخطاء اكير من كذا بكثييير ولأنها من صالح فريق ابو خرقه طنشوها وتمت مكافئه حكامها
ابو عمار
هذا مو كسل بل المحنه زايده وتحتك على ضهر الفرس
عادل عبدالحي حمزة
كشفت مصادر اليوم الإثنين اعتزام لجنة الحكام عقد اجتماع عاجل غداً الأربعاء لرصد مباريات الجولات الثلاثة الأخيرة من دوري المحترفين من بينها مباراة النصر والشباب . شلون اليوم الاثنين وغدا الأربعاء المفروض بع غدا

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