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شاهد.. مواطن يتغلب على الضغط والسكر والكوليسترول بالرياضة

Time منذ ساعة
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شاهد.. مواطن يتغلب على الضغط والسكر والكوليسترول بالرياضة

عادل الحربي (صدى):
رصد مقطع فيديو قصة مواطن من الباحة تغلب على السكر والضغط والكوليسترول برياضة المشي وركوب الدراجات والهايكنج.

وقال المواطن الذي يدعى أحمد الغامدي، البالغ من العمر 73 عاما بمنطقة الباحة، إنه اكتشف بعد تقاعده قبل 13 عاما أنه مصاب بالسكر والضغط والكوليسترول.

وأوضح " الغامدي " أن ذلك دفعه لممارسة رياضة المشي، حيث بدأ قبل 6 سنوات في رياضة ركوب الدراجة والهايكنج.

وأشار إلى أنه صاحب رحلته العلاجية برياضة المشي، حتى تحسنت صحته وأصبح لا يأخذ حالياً أي علاجات، مبينا أنه يمشي يومياً من 6 إلى 8 كيلومترات، مطالبا الشباب بأن يكونوا نشيطين، وأن يستثمروا الوقت بالحفاظ على صحتهم.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يشفيه ويعافيه من كل شر ومكروه
ابو محمد 😎 ✍️
موفق يا فرحاان ..
ابو وليد
ارهاب الحكام من اجل فريق ابو خرقه -- فيه مباريات صار فيها اخطاء اكير من كذا بكثييير ولأنها من صالح فريق ابو خرقه طنشوها وتمت مكافئه حكامها
ابو عمار
هذا مو كسل بل المحنه زايده وتحتك على ضهر الفرس
عادل عبدالحي حمزة
كشفت مصادر اليوم الإثنين اعتزام لجنة الحكام عقد اجتماع عاجل غداً الأربعاء لرصد مباريات الجولات الثلاثة الأخيرة من دوري المحترفين من بينها مباراة النصر والشباب . شلون اليوم الاثنين وغدا الأربعاء المفروض بع غدا

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