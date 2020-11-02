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وزير الخارجية: النظام الإيراني يخالف المعاهدات ويتدخل في شؤون دول المنطقة

Time منذ 15 دقيقة
Views 1301
وزير الخارجية: النظام الإيراني يخالف المعاهدات ويتدخل في شؤون دول المنطقة

الرياض (صدى):
أكد وزير الخارجية الأمیر فیصل بن فرحان بن عبد الله، على أن إيران أحد مسببات التوتر في المنطقة لمخالفتها المعاهدات الدولية.

وأشار الوزير إلى أن إيران تدعم ميليشيات طائفية متطرفة ، وتهدد الملاحة الدولية، حيث تسببت في زعزعة الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

وقال وزير الخارجية: نحن نتطلع من شركائنا في المجتمع الدولي الأخذ بعين الاعتبار مسببات التوتر الحاصل في المنطقة، والمتمثلة بمخالفة النظام الإيراني للمواثيق والمعاهدات الدولية، وإصراره على التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ودعمه لمليشيات طائفية متطرفة.

وأضاف " تسببت ممارسات هذا النظام في زعزعة الأمن والاستقرار، على الصعيدين الإقليمي والدولي، على مدار العقود الأربعة الماضية".

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أحدث التعليقات

احمد
المشكله الهلال سجل هدف وصحيح وسنتروا ورجعوا وقالوا اوت وهو ماتجاوز الخط ونقاط ضاعت من الهلال وهي نقاط بطوله وهولاء الغوغائيين لهم بطولات مشكوكه وباعترافهم زي السهلاوي والهريب والتمثيل ودفع رابعي وو والان يشككوا ويستمروا بارهاب الحكام المحليين وهذه مدروسه وبخطط ولكن زي تخطيطهم ونونو وشلته واكل اموال بالباطل وغيرها وربي ابلاهم وان شاءالله من بلاء الى بلاء وسوف اذكركم ان شاءالله
محمد القحطاني
بطولة آسيا انتهت وخصم النصر فريق سعودي ماهو إيراني وما لك دخل بين الاخوان
محمد القحطاني
بطولة آسيا انتهت وخصم النصر فريق سعودي ماهو إيراني وما لك دخل بين الاخوان
محمد القحطاني
ياحلو كلامك لاصار الخاسر العالمي ويتغير ١٨٠ إذا خسر فريقك المفضل
ابو ضياء
دوري بلاي ستيشن احسن وافضل منه

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