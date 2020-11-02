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حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة

Time منذ 27 دقيقة
Views 1301
حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، على المملكة.

ويستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل السواحل منها، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل ومرتفعات جازان، عسير، الباحة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 38 درجة مئوية، في حين ستشهد أبها أقل درجة حرارة وهي 21 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبًا.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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أحدث التعليقات

احمد
المشكله الهلال سجل هدف وصحيح وسنتروا ورجعوا وقالوا اوت وهو ماتجاوز الخط ونقاط ضاعت من الهلال وهي نقاط بطوله وهولاء الغوغائيين لهم بطولات مشكوكه وباعترافهم زي السهلاوي والهريب والتمثيل ودفع رابعي وو والان يشككوا ويستمروا بارهاب الحكام المحليين وهذه مدروسه وبخطط ولكن زي تخطيطهم ونونو وشلته واكل اموال بالباطل وغيرها وربي ابلاهم وان شاءالله من بلاء الى بلاء وسوف اذكركم ان شاءالله
محمد القحطاني
بطولة آسيا انتهت وخصم النصر فريق سعودي ماهو إيراني وما لك دخل بين الاخوان
محمد القحطاني
بطولة آسيا انتهت وخصم النصر فريق سعودي ماهو إيراني وما لك دخل بين الاخوان
محمد القحطاني
ياحلو كلامك لاصار الخاسر العالمي ويتغير ١٨٠ إذا خسر فريقك المفضل
ابو ضياء
دوري بلاي ستيشن احسن وافضل منه

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