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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

Time منذ 3 ساعات
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 156.24 نقطة ليقفل عند مستوى 8021.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 305 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 320 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 191 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 5 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الاتحاد، والبحر الأحمر، وتهامة، وجبسكو، وأنعام القابضة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات المعذر ريت، وسدكو كابيتال ريت، وسدافكو، وملكية ريت، وبنيان ريت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10% و 0.97%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والكابلات السعودية، وكيان السعودية، والإنماء، وكيمانول هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، والكابلات السعودية، والراجحي، ومعدنية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 1200.32 نقطة ليقفل عند مستوى 17346.18 نقطة، وبتداولات بلغت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 188 ألف سهم تقاسمتها 851 صفقة.

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أحدث التعليقات

احمد
المشكله الهلال سجل هدف وصحيح وسنتروا ورجعوا وقالوا اوت وهو ماتجاوز الخط ونقاط ضاعت من الهلال وهي نقاط بطوله وهولاء الغوغائيين لهم بطولات مشكوكه وباعترافهم زي السهلاوي والهريب والتمثيل ودفع رابعي وو والان يشككوا ويستمروا بارهاب الحكام المحليين وهذه مدروسه وبخطط ولكن زي تخطيطهم ونونو وشلته واكل اموال بالباطل وغيرها وربي ابلاهم وان شاءالله من بلاء الى بلاء وسوف اذكركم ان شاءالله
محمد القحطاني
بطولة آسيا انتهت وخصم النصر فريق سعودي ماهو إيراني وما لك دخل بين الاخوان
محمد القحطاني
بطولة آسيا انتهت وخصم النصر فريق سعودي ماهو إيراني وما لك دخل بين الاخوان
محمد القحطاني
ياحلو كلامك لاصار الخاسر العالمي ويتغير ١٨٠ إذا خسر فريقك المفضل
ابو ضياء
دوري بلاي ستيشن احسن وافضل منه

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