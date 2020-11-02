تغريم عمر السومة وأمرابط

نواف السالم (صدى):
أقرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، تغريم لاعب الأهلي السوري عمر السومة، وكذلك لاعب النصر المغربي نور الدين أمرابط.
وقررت اللجنة، تغريم "السومة" بمبلغ 20 ألف ريال؛ لغيابه عن المقابلة الإعلامية بعد نهاية مباراة النصر، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بفوز النصر.
وكذلك غرمت "أمرابط" بمبلغ 20 ألف ريال؛ لتواجده في غرفة تبديل الملابس دون قيد اسمه في كشف المباراة الرسمي بعد نهاية نفس المباراة.
كما أعلنت اللجنة، عن تغريم عبدالرحمن الدوسري ونواف العقيدي لاعبا النصر بـ 20 ألف ريال لكل منهما بسبب دخولهما غرفة تبديل الملابس دون قيد اسميهما في كشف المباراة.