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تغريم عمر السومة وأمرابط

Time منذ 53 دقيقة
Views 1733
تغريم عمر السومة وأمرابط

نواف السالم (صدى):
أقرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، تغريم لاعب الأهلي السوري عمر السومة، وكذلك لاعب النصر المغربي نور الدين أمرابط.

وقررت اللجنة، تغريم "السومة" بمبلغ 20 ألف ريال؛ لغيابه عن المقابلة الإعلامية بعد نهاية مباراة النصر، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بفوز النصر.

وكذلك غرمت "أمرابط" بمبلغ 20 ألف ريال؛ لتواجده في غرفة تبديل الملابس دون قيد اسمه في كشف المباراة الرسمي بعد نهاية نفس المباراة.

كما أعلنت اللجنة، عن تغريم عبدالرحمن الدوسري ونواف العقيدي لاعبا النصر بـ 20 ألف ريال لكل منهما بسبب دخولهما غرفة تبديل الملابس دون قيد اسميهما في كشف المباراة.

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أحدث التعليقات

احمد
المشكله الهلال سجل هدف وصحيح وسنتروا ورجعوا وقالوا اوت وهو ماتجاوز الخط ونقاط ضاعت من الهلال وهي نقاط بطوله وهولاء الغوغائيين لهم بطولات مشكوكه وباعترافهم زي السهلاوي والهريب والتمثيل ودفع رابعي وو والان يشككوا ويستمروا بارهاب الحكام المحليين وهذه مدروسه وبخطط ولكن زي تخطيطهم ونونو وشلته واكل اموال بالباطل وغيرها وربي ابلاهم وان شاءالله من بلاء الى بلاء وسوف اذكركم ان شاءالله
محمد القحطاني
بطولة آسيا انتهت وخصم النصر فريق سعودي ماهو إيراني وما لك دخل بين الاخوان
محمد القحطاني
بطولة آسيا انتهت وخصم النصر فريق سعودي ماهو إيراني وما لك دخل بين الاخوان
محمد القحطاني
ياحلو كلامك لاصار الخاسر العالمي ويتغير ١٨٠ إذا خسر فريقك المفضل
ابو ضياء
دوري بلاي ستيشن احسن وافضل منه

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