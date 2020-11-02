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الجمارك تعلن عن توفر وظيفتين لحملة البكالوريوس

Time منذ ساعة
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الجمارك تعلن عن توفر وظيفتين لحملة البكالوريوس

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للجمارك عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفتين إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس فما فوق .

وأوضحت الهيئة أن الوظائف المتاحة مهندس أول هيكلية اتصالات درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص علوم الحاسب أو هندسة الحاسب أو مايعادلها، وخبرة لاتقل عن 6 سنوات في هيكلة وتصميم أنظمة الاتصالات.

كما توفر الهيئة وظيفة مستشار المكتب التنفيذي درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها، ولابد من أن تكون الخبرة عملية 7سنوات في مجال إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة في القطاع الحكومي أو الخاص .

وأضافت أن التقديم بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 16-3-1442وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب ، وطريقة التقديم علي الوظيفتين هنـــــا ، هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يشفيه ويعافيه من كل شر ومكروه
ابو محمد 😎 ✍️
موفق يا فرحاان ..
ابو وليد
ارهاب الحكام من اجل فريق ابو خرقه -- فيه مباريات صار فيها اخطاء اكير من كذا بكثييير ولأنها من صالح فريق ابو خرقه طنشوها وتمت مكافئه حكامها
ابو عمار
هذا مو كسل بل المحنه زايده وتحتك على ضهر الفرس
عادل عبدالحي حمزة
كشفت مصادر اليوم الإثنين اعتزام لجنة الحكام عقد اجتماع عاجل غداً الأربعاء لرصد مباريات الجولات الثلاثة الأخيرة من دوري المحترفين من بينها مباراة النصر والشباب . شلون اليوم الاثنين وغدا الأربعاء المفروض بع غدا

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