تفاصيل الخلاف بين ميسي ومدرب برشلونة عقب مواجهة سيلتا فيغو

وكالات (صدى):
تكشفت تفاصيل جديدة حول الخلاف بين لاعب برشلونة ليونيل ميسي ومدرب الفريق السابق كيكي سيتين في مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو.
وتعود الواقعة عندما نشبت مشادة كلامية بين ميسي وسيتين في بالايدوس ملعب سيلتا فيغو عقب المباراة، بعدما طالبه ميسي باحترام بعض اللاعبين الذين فازوا بكل شيء مقارنة به، فرد سيتين عليه، قائلا:" إذا لم يعجبك ما قلت، فأنت تعرف طريق الباب "، ولكن نظر إليه ميسي ثم ضحك مما سمع.
وقال " سيتين "، خلال تصريحات صحفية عن الفترة التي قضاها في نادي برشلونة، لمدة 8 أشهر على مقاعد بدلاء الفريق كمدير فني، قائلا إنه يشعر أنه لم يكن موجودا في برشلونة.
وأضاف " سيتين ":" أعتقد أن ميسي هو الأفضل في كل العصور، كان هناك لاعبون عظماء آخرون كانوا رائعين، لكن الاستمرارية التي يتمتع بها هذا الصبي على مر السنين لم يصل لها أي شخص من قبل ".
وتابع:" ميسي، صعب التحكم به، فهو من النجوم الذين ليس من السهل إدارتهم، كما أنه أفضل لاعب في كل العصور، ومن أنا كي أغيره؟ إذا كانوا قد قبلوه في برشلونة لسنوات بهذا الوضع ولم يغيروه ".