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خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًّا بترقية 37 قاضيًا بديوان المظالم

Time منذ ساعة
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خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًّا بترقية 37 قاضيًا بديوان المظالم

الرياض (صدى):
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- أمرًا ملكيًّا بترقية (37) قاضيًا بمختلف الدرجات القضائية بديوان المظالم.

وأوضح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمّن ترقية قاضٍ من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب)، وترقية عشرين قاضيًا من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية ستة عشر قاضيًا من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب).

وأكد معاليه أن هذا الأمر الملكي الكريم وما سبقه من أوامر كريمة في هذا الشأن؛ تأتي لتؤكد حرص القيادة الحكيمة على مرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعمه وظيفيًا بالكوادر القضائية؛ لتقديم المزيد من البذل ومن ثم الوصول إلى تطلعات القيادة الرشيدة، والرؤى والتوجهات السامية.

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أحدث التعليقات

محمد القحطاني
بطولة آسيا انتهت وخصم النصر فريق سعودي ماهو إيراني وما لك دخل بين الاخوان
محمد القحطاني
بطولة آسيا انتهت وخصم النصر فريق سعودي ماهو إيراني وما لك دخل بين الاخوان
محمد القحطاني
ياحلو كلامك لاصار الخاسر العالمي ويتغير ١٨٠ إذا خسر فريقك المفضل
ابو ضياء
دوري بلاي ستيشن احسن وافضل منه
احمد
وهدفكم غير شرعي وفاول للشباب وبلنتي اوضح للشباب ويعني لازم دفع رباعي وطرد مدرب الهلال وتهجير 6 من لاعبينهم ووفريق متصدر ب9 نقاط وتدخل سياسه برياضه واكل اموال الميزانيه ونونو وبطيخ وشلته وكل هذا يمكرون والله خير الماكرين ولسه سنتين او اقل وتشوفوا الديون ومشاكل ووضعكم مزريء باذن الله

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