بالفيديو.. إسقاط طائرة استطلاع حوثية في الجوف اليمنية

فهمي محمد (صدى):
كشفت مصادر ميدانية أن قوات الجيش اليمني باتت تطوّق مدينة «الحزم» عاصمة محافظة الجوف اليمنية، فيما أسقطت طائرة استطلاع تابعة لمليشيات الحوثي الإيرانية.
وأوضحت مصادر محلية يمنية، أن ميليشيات الحوثي شرعت في سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من محافظة الجوف باتجاه مديرية أرحب بمحافظة صنعاء بالتزامن مع تقدم الجيش ومقاتلي القبائل.
وفي السياق نفسه، شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات، استهدفت مواقع لميليشيات الحوثي الإيرانية غرب جبال «السعراء» بمحافظة الجوف، والتي أسفرت عن تدمير 3 عربات عسكرية ومقتل من كانوا على متنها.