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بالفيديو.. إسقاط طائرة استطلاع حوثية في الجوف اليمنية

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. إسقاط طائرة استطلاع حوثية في الجوف اليمنية

فهمي محمد (صدى):
كشفت مصادر ميدانية أن قوات الجيش اليمني باتت تطوّق مدينة «الحزم» عاصمة محافظة الجوف اليمنية، فيما أسقطت طائرة استطلاع تابعة لمليشيات الحوثي الإيرانية.

وأوضحت مصادر محلية يمنية، أن ميليشيات الحوثي شرعت في سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من محافظة الجوف باتجاه مديرية أرحب بمحافظة صنعاء بالتزامن مع تقدم الجيش ومقاتلي القبائل.

وفي السياق نفسه، شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات، استهدفت مواقع لميليشيات الحوثي الإيرانية غرب جبال «السعراء» بمحافظة الجوف، والتي أسفرت عن تدمير 3 عربات عسكرية ومقتل من كانوا على متنها.

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أحدث التعليقات

fares
شكرا فضيلة الشيخ
fares
فكرة جميله نسال الله العلي ان يديمها ويجعله في تقدم نحو جميع ارجاء المملكة
ابوبدر
شفنا يوم كان فيه عدالة بكرة القدم وبالفترة اللي كان فيها احمد عيد رىيس اتحاد الكرة 4 فرق مختلفة اخذت بطولة الدوري. الشباب والاهلي والفتح والنصر ولكن حسبنا الله وكفى.
fares
بس يجيبو الحرمة والرجال هنا اول شي يمكن تعرف قيمة الاسلام والمرأة في الاسلام وثاني شي يسيبو الرجال في الشارع ويخلو العالم تقدم انواع التربية له هذا اذا كان سلم
ابوبدر
كبش فدا.. هذا اللي تعودناه منذو مبطي ومع الاسف فقط لذر الرماد بالعيون ولكن المدلل الازرقني حاضر بلجانه على راي الاعلامي حقهم. عادي ندمرهم ونعاقب اللي سوا الغلط وبعدين نغوضه 😂 ياما ذبحوا الاهلي من الوريد للوريد وبالاخر يوقفون الحكام اهم شيء الاهلي لا يجيب الدوري ولا ياخذ اسيا قبلنا. واما التحكيم واللجان نوقفها علشان نقول ترى عاقبناهم. وبعد مدة من الزمن يطلع علينا الحكم يقول انا فعلا ظلمت الاهلي. 😂 المصيبة انهم يقولون الاعلي له 32 سنة ما جاب دوري. وحنا كاهلاوية نقول كويس ان ما زال فيه نادي اسمه الاهلي والا مع ظلايمكم عليه كان المفروض هالنادي ماله اثر. وشفنا شلون فتحوا قضية العويس علشان يدمرون الاهلي مع ان مدير فريق اللي بالي بالك طلع مع تركي العجمة واعترف بانه ختم الاوراق وارسلها للجنة الاحتراف. وبالاخر قعلشان يضبطون وضعهم بعد الفضيحة اجبرونا نكتب بيان اعتذار. مع ان الهرجة لا عويس ولا خرابيط. 😏✋

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