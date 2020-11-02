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اجتماع عاجل للجنة الحكام بعد اشتعال الجدل بين النصر والشباب

Time منذ 26 دقيقة
Views 2443
اجتماع عاجل للجنة الحكام بعد اشتعال الجدل بين النصر والشباب

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر اليوم الإثنين اعتزام لجنة الحكام عقد اجتماع عاجل غداً الأربعاء لرصد مباريات الجولات الثلاثة الأخيرة من دوري المحترفين من بينها مباراة النصر والشباب .

وأكدت أن اللجنة ستناقش كافة الحالات التحكيمية الجدلية بعد وقوع بعض الأخطاء التحكيمية ودخول الفرق في حالة من الجدل ما يؤثر على المباريات المستقبلية .

وشهدت مباراة النصر والشباب امس جدل واسع ، حيث اتهم بعض النقاد النصر بأن هدفه الوحيد في شباك الشباب غير صحيح ، بينما قال النصر بأن هدف الشباب الأول تسلل وأن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لصالح النصر .

وكان الشباب انتزع فوزا ثمينا من النصر بهدفين مقابل هدف في في إطار الجولة الثالثة من دوري المحترفين، وبهذه النتيجة يحتل الشباب المركز الأول برصيد 7 نقاط ويأتي النصر في المركز الـ 14 بدون نقاط.

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أحدث التعليقات

الفاتح
اقول من الفرحه يا.ع.س.ع. دخلت باعراض الناس مسكين انتم من الفرحه بماصار للفريف اللي ناشب يحلوقكم اوقاهركم لانه لعب بلعلميه قبلكمب20 سنه واخذبطولة الدوري الاستثناء وحرمكم من الاوليات كثيرا ولهذا السبب نصبت له الحقد وزعتو التعصب الاعمى كم انتم ترون على,,,,,
القصادي
أنا شبابي بس للامانه النصر لعب وعنده ضروف وماقصر كان ند لى الليوث ومو غريبه لوفاز الشباب ألف مبروك
صلب الحقيقة %
أتوقع التربية والسهر على الطفل أثناء مرضه والتغذية لهادور رئيسي في العطف والحنان على الأم من قبل الطفل،، وبعض الأسر أوكلت هذا الدور على العاملة المنزلية (( الشغالة ))من الحضانه إلى الكبر..
ابوخالد
ياجماهير النصر لا تصدقون ان الهزيمه بسبب التحكيم ( اللي ما يأكل بيده ما يشبع)
خيل تهامه
الشباب يلعب والفرع يصيح

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