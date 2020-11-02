اجتماع عاجل للجنة الحكام بعد اشتعال الجدل بين النصر والشباب

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر اليوم الإثنين اعتزام لجنة الحكام عقد اجتماع عاجل غداً الأربعاء لرصد مباريات الجولات الثلاثة الأخيرة من دوري المحترفين من بينها مباراة النصر والشباب .
وأكدت أن اللجنة ستناقش كافة الحالات التحكيمية الجدلية بعد وقوع بعض الأخطاء التحكيمية ودخول الفرق في حالة من الجدل ما يؤثر على المباريات المستقبلية .
وشهدت مباراة النصر والشباب امس جدل واسع ، حيث اتهم بعض النقاد النصر بأن هدفه الوحيد في شباك الشباب غير صحيح ، بينما قال النصر بأن هدف الشباب الأول تسلل وأن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لصالح النصر .
وكان الشباب انتزع فوزا ثمينا من النصر بهدفين مقابل هدف في في إطار الجولة الثالثة من دوري المحترفين، وبهذه النتيجة يحتل الشباب المركز الأول برصيد 7 نقاط ويأتي النصر في المركز الـ 14 بدون نقاط.
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