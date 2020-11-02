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وزارة البيئة تودع 137 مليون ريال في حسابات صغار مربي الماشية

Time منذ ساعة
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وزارة البيئة تودع 137 مليون ريال في حسابات صغار مربي الماشية

الرياض (صدى):
أودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 137 مليون ريال في حسابات صغار مربي الماشية ضمن الدفعة الرابعة عشرة من دعم مشاريع القطاع في برنامج الإعانات الزراعية.

وأوضحت الوزارة أن عدد مستفيدي الدفعة الرابعة عشرة بلغ 108.901 مربٍّ ومربية، حيث بلغ عدد الذكور من صغار مربي الماشية 80 ألف مربٍّ وعدد الإناث 28 ألفًا.

وأكدت "البيئة"، أن برنامج الإعانات الزراعية يسير حسب الخطط المرسومة له، حيث بلغ إجمالي مبالغ الدعم حتى الآن 1.389 مليار ريال.

كما بينت الوزارة أن عملية الصرف تمت بعد أن قدم المستفيدون بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج الدعم عبر الرابط: هنا، حيث حُصرت وروجعت وحصلت على الموافقة، موضحةً أن الدعم سيعزز المنتج المحلي ويحقق الأمن الغذائي، بما يحقق التطلعات المستقبلية لتطوير نشاط تربية الماشية في المملكة.

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أحدث التعليقات

محمد القحطاني
بطولة آسيا انتهت وخصم النصر فريق سعودي ماهو إيراني وما لك دخل بين الاخوان
محمد القحطاني
بطولة آسيا انتهت وخصم النصر فريق سعودي ماهو إيراني وما لك دخل بين الاخوان
محمد القحطاني
ياحلو كلامك لاصار الخاسر العالمي ويتغير ١٨٠ إذا خسر فريقك المفضل
ابو ضياء
دوري بلاي ستيشن احسن وافضل منه
احمد
وهدفكم غير شرعي وفاول للشباب وبلنتي اوضح للشباب ويعني لازم دفع رباعي وطرد مدرب الهلال وتهجير 6 من لاعبينهم ووفريق متصدر ب9 نقاط وتدخل سياسه برياضه واكل اموال الميزانيه ونونو وبطيخ وشلته وكل هذا يمكرون والله خير الماكرين ولسه سنتين او اقل وتشوفوا الديون ومشاكل ووضعكم مزريء باذن الله

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