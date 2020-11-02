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بالفيديو.. "المصلح" يوضح الصيغة الصحيحة التي يتم بها عقد النكاح

Time منذ 35 دقيقة
Views 1634
بالفيديو.. "المصلح" يوضح الصيغة الصحيحة التي يتم بها عقد النكاح

عادل الحربي (صدى):
أوضح عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة القصيم، الدكتور خالد المصلح الصيغة الصحيحة التي يتم بها عقد النكاح.

وقال الشيخ المصلح : "لابد لانعقاد عقد النكاح من صيغة ينعقد بها، هي لفظ الإيجاب والقبول، فالإيجاب يكون من ولي المرأة، والقبول يكون من الزوج أو وكيله، فيقول الولي زوجتك أو أنكحتك أو ملَّكتك فلانة أو أي كلمة يُفهم منها أن المقصود عقد نكاح، ويقول الزوج أو وكيله قبلت ويشهد على هذا الشهود، وبهذا يتم العقد.

وأضاف: "وفي حال إذا قال الرجل: أنا أود أن أناسبكم، أو أود أن أتزوج منكم، أو أنا خاطب، أو أنا أتقدم بالخطبة؛ كل هذا إبداء رغبة في الزواج، وليس عقدًا، ولو أشهدوا عليه ".

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أحدث التعليقات

الفاتح
اقول من الفرحه يا.ع.س.ع. دخلت باعراض الناس مسكين انتم من الفرحه بماصار للفريف اللي ناشب يحلوقكم اوقاهركم لانه لعب بلعلميه قبلكمب20 سنه واخذبطولة الدوري الاستثناء وحرمكم من الاوليات كثيرا ولهذا السبب نصبت له الحقد وزعتو التعصب الاعمى كم انتم ترون على,,,,,
القصادي
أنا شبابي بس للامانه النصر لعب وعنده ضروف وماقصر كان ند لى الليوث ومو غريبه لوفاز الشباب ألف مبروك
صلب الحقيقة %
أتوقع التربية والسهر على الطفل أثناء مرضه والتغذية لهادور رئيسي في العطف والحنان على الأم من قبل الطفل،، وبعض الأسر أوكلت هذا الدور على العاملة المنزلية (( الشغالة ))من الحضانه إلى الكبر..
ابوخالد
ياجماهير النصر لا تصدقون ان الهزيمه بسبب التحكيم ( اللي ما يأكل بيده ما يشبع)
خيل تهامه
الشباب يلعب والفرع يصيح

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