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بالفيديو.. مدى إمكانية إستخدام "اعتمرنا" لإستخراج التصاريح للمعتمرين القادمين من الخارج

Time منذ 53 دقيقة
Views 1474
بالفيديو.. مدى إمكانية إستخدام "اعتمرنا" لإستخراج التصاريح للمعتمرين القادمين من الخارج

الرياض (صدى):
أوضح المهندس عبد الرحمن شمس المشرف العام على تطبيق " اعتمرنا " مدى إمكانية إستخدام التطبيق لإستخراج التصاريح للمعتمرين القادمين من الخارج .

وقال أن التطبيق في الفترة الحالية موجه لخدمة لأفراد الموجودين داخل المملكة سواء مواطنين أو مقيمين أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو القادمين بتأشيرات مختلفة .

وتابع المشرف على التطبيق أنه موجه للأفراد أما المجموعات القادمين من خارج المملكة فليس هناك تطبيق جوال للوزارة لهم .

وأشار إلى ضرورة التأكيد على هذا الأمر حتى لا يقع المعتمرين من الخارج ضحية احتيال أو نصب ، وسيكون تقديم الخدمات من الوزارة عبر الوكلاء المرخصين من وزارة الحج والعمرة في دول المعتمرين وعلى المعتمر التوجه لأحد هؤلاء المرخصين ومن خلاله يوجد لكل وكيل حساب إلكتروني للعمرة ويستطيع أن يحجز العمرة له، وفقاً للعربية .

وأكد أن مواطني مجلس التعاون بإمكانهم إستخدام التطبيق من لحظة دخولهم المملكة ويجب تحميل تطبيق " اعتمرنا " ويسبقه تطبيق " توكلنا " لتسجيل الحالة الصحية الخاصة به ، ثم حجر العمرة بعد مرور الثلاثة يام الأولى وانتهاء فترة العزل .

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أحدث التعليقات

القصادي
أنا شبابي بس للامانه النصر لعب وعنده ضروف وماقصر كان ند لى الليوث ومو غريبه لوفاز الشباب ألف مبروك
صلب الحقيقة %
أتوقع التربية والسهر على الطفل أثناء مرضه والتغذية لهادور رئيسي في العطف والحنان على الأم من قبل الطفل،، وبعض الأسر أوكلت هذا الدور على العاملة المنزلية (( الشغالة ))من الحضانه إلى الكبر..
ابوخالد
ياجماهير النصر لا تصدقون ان الهزيمه بسبب التحكيم ( اللي ما يأكل بيده ما يشبع)
خيل تهامه
الشباب يلعب والفرع يصيح
سكب
نصيحة خلك مع السمسمية ونطالب بوزير بايقافك عن البرامج الرياضية لا أسلوب ولا فكر ولا كلام انت عالة على الإعلام بوجه عام احترم كبر سنك وارتقى بالطرح اترك أسلوب وكلام العبارات السوقية نحن مجتمع سعودى ولنا عاداتنا وتقاليدنا وانتبة تتعدى حدودك وتستخدم تلك العبارات والتفاهات لمجتمعنا السعودى واذا كان عندك مواهب احتفظ فيها لنفسك واحترم سعوديتك ياجستنية

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