«الموارد البشرية» تعلن دعوتها 369 متقدمًا على الوظائف الصحية لمطابقة بياناتهم

فاطمة المالكي (صدى):
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 369 متقدمًا ومتقدمة على الوظائف الصحية لمطابقة بياناتهم النهائية، والتي سبق الإعلان عنها من خلال موقع الوزارة وسوف يتم التواصل مع المعلنة أسمائهم لمراجعة فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمناطق سكنهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1442/03/16هـ وحتى يوم الخميس الموافق 1442/03/26هـ.
وأوضحت الوزارة، أن ذلك لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية ومطابقة البيانات، وقد تم دعوة أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية أو عدم المطابقة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم أو المتقدمة.
وأشارت إلى أنه يجب إحضار الوثائق التالية عند المراجعة: أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها، أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي، شهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية، بطافة التسجيل المهني، سارية المفعول.
وقالت وزارة الموارد البشرية، أن من لم (يُحضِر/ تُحضِر) أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المقابلة الشخصية والمطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة، ومن لم (يراجع/ تراجع) خلال الفترة المحددة سيعتبر ذلك عدولاً (منه / منها) عن الرغبة في التوظيف، لافتة إلى أن الأسماء عبر موقع الوزارة على الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــا .