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بنك التنمية الاجتماعية يطلق حملة "أمسك ريالك"

Time منذ ساعة
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بنك التنمية الاجتماعية يطلق حملة "أمسك ريالك"

الرياض (صدى):
برعاية من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس احمد بن سليمان الراجحي، أطلق بنك التنمية الاجتماعية حملة "أمسك ريالك"، للتوعية بثقافة الادخار في المجتمع، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للادخار، الذي يوافق 31 أكتوبر من كل عام، وهو أحد الأيام التي يُحتفى بها في العالم في جانب الادخار، ويُعنى بالترويج لثقافة الادخار، ونشر الوعي لدى أفراد المجتمع.

ويركز بنك التنمية الاجتماعية في حملته على تنمية وتعزيز الثقافة الادخارية والمالية ، باعتباره أهم طرق الاستقلال المالي، وأحد المقومات الأساسية للمجتمع الواعي، ومواكبةً وتحقيقاً لرؤية 2030 من خلال أحد أبرز محاور الرؤية وبرنامج تطوير القطاع المالي والتي تُعنى بالادخار برفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من ٦٪ إلى ١٠٪ .

حيث تتخلل هذه الحملة، توسيع منتج زود الادخاري ليشمل الفئة  العمرية من 6 إلى 18 عامًا، حيث أنه منتج ادخاري يقوم بتشجيع الأجيال على حفظ المال وإدارته بطريقة ذكية من خلال تحقيق عدد من الأهداف والحصول على حوافز مالية تشجيعية.

بالإضافة إلى تكريمه لعدد من مشتركي برنامج زود الادخاري ممن انتهجوا سلوكاً ادخارياً سليماً  للمشتركين في (مارثون زود).

وتأتي هذه الحملة امتداداً لما قدمه بنك التنمية الاجتماعية في عامي ٢٠١٨  و ٢٠١٩ من برامج توعوية ومنتجات ادخارية ، والتي من ضمنها إطلاق المنتج الوطني الاول للادخار(منتج زود الادخاري) والذي بلغ عدد المشتركين فيه حتى الأن قرابة الـ60 ألف مواطن ومواطنة متوزعين على جميع مناطق المملكة ، تجاوزت إجمالي مدخراتهم حتى نهاية الربع الثالث للعام الحالي أكثر من (165) مليون ريال .

بالإضافة إلى البرامج التوعوية والتي يستهدف البنك من خلالها رفع مستوى الوعي والتشجيع على الادخار بتنفيذ البرامج والمبادرات والحملات والفعاليات والدورات التدريبية وورش العمل المتعلقة بنشر الوعي المالي وثقافة الادخار.

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أحدث التعليقات

القصادي
أنا شبابي بس للامانه النصر لعب وعنده ضروف وماقصر كان ند لى الليوث ومو غريبه لوفاز الشباب ألف مبروك
صلب الحقيقة %
أتوقع التربية والسهر على الطفل أثناء مرضه والتغذية لهادور رئيسي في العطف والحنان على الأم من قبل الطفل،، وبعض الأسر أوكلت هذا الدور على العاملة المنزلية (( الشغالة ))من الحضانه إلى الكبر..
ابوخالد
ياجماهير النصر لا تصدقون ان الهزيمه بسبب التحكيم ( اللي ما يأكل بيده ما يشبع)
خيل تهامه
الشباب يلعب والفرع يصيح
سكب
نصيحة خلك مع السمسمية ونطالب بوزير بايقافك عن البرامج الرياضية لا أسلوب ولا فكر ولا كلام انت عالة على الإعلام بوجه عام احترم كبر سنك وارتقى بالطرح اترك أسلوب وكلام العبارات السوقية نحن مجتمع سعودى ولنا عاداتنا وتقاليدنا وانتبة تتعدى حدودك وتستخدم تلك العبارات والتفاهات لمجتمعنا السعودى واذا كان عندك مواهب احتفظ فيها لنفسك واحترم سعوديتك ياجستنية

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