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"أردوغان" يرفض مصافحة زعيم المعارضة بسبب "حقيبة يد زوجته"

Time منذ 23 دقيقة
Views 1567
"أردوغان" يرفض مصافحة زعيم المعارضة بسبب "حقيبة يد زوجته"

وكالات (صدى):
رفض الرئيس التركي " أردوغان " مصافحة زعيم المعارضة " كمال كليشدار " رئيس حزب الشعب الجمهوري أثناء جنازة رئيس الوزراء الأسبق مسعود يلماز .

وظهر " أردوغان " وهو يسلم على محرم إنجه المرشح الرئاسي السابق وكان بجوار زعيم المعارضة ولكن " أردوغان " مر من أمام الأخير كأن لم يكن .

وبرغم كل المنازعات السابقة مع غريمه إلا أن " أردوغان " استشاط غضباً هذه المرة بعد فضح وجهه المزدوج في الدعوة للتقشف تارة ومقاطعة المنتج الفرنسية تارة أخرى ثم حمل زوجته "أمينة " حقيبة ثمينة ومستوردة من فرنسا .

ويبدو أن الإنتقاد المباح لحقيبة السيدة الأولي في تركيا التي بلغت 50 ألف دولار في ظل دعوات مقاطعة فرنسا وزيادة معدلات الفقر في تركيا ، كانت بمثابة ضربة موجعه وتركت أثر غائر ، إلا أنه كابر وادعى أنه يرفض مجرد إدخال زوجته في المهاترات السياسية .

وكان كليتشدار أوغلو قد صفع "أردوغان " بتغريدة قاسية ، وقال: إن كان هناك عشرات ومئات الأطفال يخلدون إلى فراشهم جائعين، إن كان هناك أب ينتحر لأنه لا يستطيع أن يشتري لابنه بنطالاً، وإن كان هناك طفل يموت من الجوع، فأنا أقول إنه لا يمكنكم أن تتجولوا بحقيبة قيمتها 50 ألف دولار». في إشارة منه إلى حقيبة أمينة أردوغان ، ما أثار الغضب في الشارع التركي .

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أحدث التعليقات

ابوتركي
صح لسانك
شوعي
وين ساعد الشباب يالامرد ( الشباب له ضربت جزاء لم تحتسب ٢- طرد لبتريوس ٣ هدف النصر خطاء على لان لاعب النصر تدخل على لاعب الشباب من الخلف ياقوطي ياقوطي فريق البكايات يامرد
نبيل
وهذا من
faeiz
ينام مطمئن لأنه حكم المباراة بكل إقتدار وهذا أنتوا يالنصراوية إذا الحكم معاكم ماتكلمتوا لكن إذا حكم بكل أمانه وأنهزمتوا لسوءكم قلتكوا الحكم مانسينا مرعي وظلمهم للشباب وينكم ماتكلمتوا
مغرد
المساجد ياناس حي المونسيه بدون كما مات وزعوا شرط بعد انتها الصلاه والله لو تكون الغرام ٣٠٠٠ الف أفضل اغلب الا جا نب بدون كمام ويكح ويعطس لا يتمشون با انظمت البلد لا إم يعمل نظام لها أو شرطه عند الباب ما يدخل من لا يرتدي الكمام

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