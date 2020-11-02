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طالبتان يستعرضان تجربتهما في منصة مدرستي "فيديو"

Time منذ 19 دقيقة
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طالبتان يستعرضان تجربتهما في منصة مدرستي "فيديو"

الرياض (صدى):
نشرت إدارة التعليم بمحافظة الزلفي ، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لطالبة وشقيقتها في الروضة الأولى يستعرضان تجربتهما في منصة مدرستي

وقالت الطالبة العنود السويكي خلال الفيديو:" ادرس في الروضة الأولى عن بعد من أجل سلامتنا ، في بداية اليوم الدراسي انتظر معلمتي ترسل رابط الزووم لكي نحضر الدرس ، واستمتع بالدراسة مع معلمتي وزميلاتي ونتفاعل مع المعلمة

وتشاركني اختي بسمة بالدراسة ".

وأضافت الطالبة:"في منتصف الدرس تطلب منا المعلمة إغلاق الكاميرا للاستراحة، فاتناول وجبة الغذاء أو ارسم أو العب بالألعاب ، وبعد انتهاء الدرس تخبرنا المعلمة عن الواجبات المطلوبة ثم نغلق الزوم ونحل الواجبات" .

وعبرت الطالبة وشقيقتها عن شكرها لمنصة مدرستي ووزارة التعليم لإتاحة الدروس عن بعد.

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أحدث التعليقات

ابوتركي
صح لسانك
شوعي
وين ساعد الشباب يالامرد ( الشباب له ضربت جزاء لم تحتسب ٢- طرد لبتريوس ٣ هدف النصر خطاء على لان لاعب النصر تدخل على لاعب الشباب من الخلف ياقوطي ياقوطي فريق البكايات يامرد
نبيل
وهذا من
faeiz
ينام مطمئن لأنه حكم المباراة بكل إقتدار وهذا أنتوا يالنصراوية إذا الحكم معاكم ماتكلمتوا لكن إذا حكم بكل أمانه وأنهزمتوا لسوءكم قلتكوا الحكم مانسينا مرعي وظلمهم للشباب وينكم ماتكلمتوا
مغرد
المساجد ياناس حي المونسيه بدون كما مات وزعوا شرط بعد انتها الصلاه والله لو تكون الغرام ٣٠٠٠ الف أفضل اغلب الا جا نب بدون كمام ويكح ويعطس لا يتمشون با انظمت البلد لا إم يعمل نظام لها أو شرطه عند الباب ما يدخل من لا يرتدي الكمام

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