طالبتان يستعرضان تجربتهما في منصة مدرستي "فيديو"

الرياض (صدى):
نشرت إدارة التعليم بمحافظة الزلفي ، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لطالبة وشقيقتها في الروضة الأولى يستعرضان تجربتهما في منصة مدرستي
وقالت الطالبة العنود السويكي خلال الفيديو:" ادرس في الروضة الأولى عن بعد من أجل سلامتنا ، في بداية اليوم الدراسي انتظر معلمتي ترسل رابط الزووم لكي نحضر الدرس ، واستمتع بالدراسة مع معلمتي وزميلاتي ونتفاعل مع المعلمة
وتشاركني اختي بسمة بالدراسة ".
وأضافت الطالبة:"في منتصف الدرس تطلب منا المعلمة إغلاق الكاميرا للاستراحة، فاتناول وجبة الغذاء أو ارسم أو العب بالألعاب ، وبعد انتهاء الدرس تخبرنا المعلمة عن الواجبات المطلوبة ثم نغلق الزوم ونحل الواجبات" .
وعبرت الطالبة وشقيقتها عن شكرها لمنصة مدرستي ووزارة التعليم لإتاحة الدروس عن بعد.