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أمير مكة يكرم وزيري الثقافة والتعليم بعد إختيارهما "شخصيتي العام"

Time منذ 48 دقيقة
Views 1445
أمير مكة يكرم وزيري الثقافة والتعليم بعد إختيارهما "شخصيتي العام"

مكة المكرمة (صدى):
تقديراً لدورهما البارز في خدمة الثقافة والهوية الوطنية ، اختار أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لتكريمهما خلال حفل جائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية للشعر العربي .

وخلال اجتماع مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي أمس الأحد ، قام أمير منطقة مكة المكرمة بمنح الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم العضوية الشرفية بتوصية جامعة نايف .

وأعرب وزيرا التعليم والثقافة عن إمتنانهما لسمو الأمير خالد الفيصل لهذا الإختيار المشرف ، وأكدا أنه بمثابة تكريم لجميع المنسوبين والمؤسسات التابعة للوزارتين .

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أحدث التعليقات

ابوتركي
صح لسانك
شوعي
وين ساعد الشباب يالامرد ( الشباب له ضربت جزاء لم تحتسب ٢- طرد لبتريوس ٣ هدف النصر خطاء على لان لاعب النصر تدخل على لاعب الشباب من الخلف ياقوطي ياقوطي فريق البكايات يامرد
نبيل
وهذا من
faeiz
ينام مطمئن لأنه حكم المباراة بكل إقتدار وهذا أنتوا يالنصراوية إذا الحكم معاكم ماتكلمتوا لكن إذا حكم بكل أمانه وأنهزمتوا لسوءكم قلتكوا الحكم مانسينا مرعي وظلمهم للشباب وينكم ماتكلمتوا
مغرد
المساجد ياناس حي المونسيه بدون كما مات وزعوا شرط بعد انتها الصلاه والله لو تكون الغرام ٣٠٠٠ الف أفضل اغلب الا جا نب بدون كمام ويكح ويعطس لا يتمشون با انظمت البلد لا إم يعمل نظام لها أو شرطه عند الباب ما يدخل من لا يرتدي الكمام

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