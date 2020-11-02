أمير مكة يكرم وزيري الثقافة والتعليم بعد إختيارهما "شخصيتي العام"

مكة المكرمة (صدى):
تقديراً لدورهما البارز في خدمة الثقافة والهوية الوطنية ، اختار أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لتكريمهما خلال حفل جائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية للشعر العربي .
وخلال اجتماع مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي أمس الأحد ، قام أمير منطقة مكة المكرمة بمنح الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم العضوية الشرفية بتوصية جامعة نايف .
وأعرب وزيرا التعليم والثقافة عن إمتنانهما لسمو الأمير خالد الفيصل لهذا الإختيار المشرف ، وأكدا أنه بمثابة تكريم لجميع المنسوبين والمؤسسات التابعة للوزارتين .