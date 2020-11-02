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200 وظيفة شاغرة في وزارة البيئة

Time منذ 39 دقيقة
Views 1528
200 وظيفة شاغرة في وزارة البيئة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الاثنين، عن طرح عدد (200) وظيفة (رجال) في مختلف مناطق المملكة وذلك لشغلها بنظام التعاقد حسب البيان المرفق للوظائف وجهاتها وبناء على الشروط والضوابط المعلنة.

واشترطت وزارة البيئة، أن يكون سعودي الجنسية، أن يكون حسن السيرة السلوك، ألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ألا يكون مفصول من الخدمة بالدولة، فضلًا عن توفر معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

وأكدت الوزارة، أنه ستتم مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح، الترشح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية، لافتة إلى أن يكون المتقدم للوظائف مطابق للشروط الوظيفية.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: خبير بيطري وثروة حيوانية، خبير تغذية حيوان، باحث إحصاء، أخصائي بيطري، أخصائي حماية بيئة، محلل مختبر، باحث مختبر، باحث ثروة حيوانية مساعد، طبيب بيطري، مساعد بيطري.

وأشارت الوزارة، أن أنه يبدأ التقديم على الوظائف المعلن عنها اعتبارا من تاريخ 17/3/1442هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 3/11/2020م وذلك لمدة (7) أيام على موقع الوزارة على الإنترنت، عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابوتركي
صح لسانك
شوعي
وين ساعد الشباب يالامرد ( الشباب له ضربت جزاء لم تحتسب ٢- طرد لبتريوس ٣ هدف النصر خطاء على لان لاعب النصر تدخل على لاعب الشباب من الخلف ياقوطي ياقوطي فريق البكايات يامرد
نبيل
وهذا من
faeiz
ينام مطمئن لأنه حكم المباراة بكل إقتدار وهذا أنتوا يالنصراوية إذا الحكم معاكم ماتكلمتوا لكن إذا حكم بكل أمانه وأنهزمتوا لسوءكم قلتكوا الحكم مانسينا مرعي وظلمهم للشباب وينكم ماتكلمتوا
مغرد
المساجد ياناس حي المونسيه بدون كما مات وزعوا شرط بعد انتها الصلاه والله لو تكون الغرام ٣٠٠٠ الف أفضل اغلب الا جا نب بدون كمام ويكح ويعطس لا يتمشون با انظمت البلد لا إم يعمل نظام لها أو شرطه عند الباب ما يدخل من لا يرتدي الكمام

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