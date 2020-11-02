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صورة جميلة لرجال يصلون على شاطئ العزيزية قبل 32 عام
منذ 42 دقيقة
634
1
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أحدث التعليقات
ابوتركي
صح لسانك
شوعي
وين ساعد الشباب يالامرد ( الشباب له ضربت جزاء لم تحتسب ٢- طرد لبتريوس ٣ هدف النصر خطاء على لان لاعب النصر تدخل على لاعب الشباب من الخلف ياقوطي ياقوطي فريق البكايات يامرد
نبيل
وهذا من
faeiz
ينام مطمئن لأنه حكم المباراة بكل إقتدار وهذا أنتوا يالنصراوية إذا الحكم معاكم ماتكلمتوا لكن إذا حكم بكل أمانه وأنهزمتوا لسوءكم قلتكوا الحكم مانسينا مرعي وظلمهم للشباب وينكم ماتكلمتوا
مغرد
المساجد ياناس حي المونسيه بدون كما مات وزعوا شرط بعد انتها الصلاه والله لو تكون الغرام ٣٠٠٠ الف أفضل اغلب الا جا نب بدون كمام ويكح ويعطس لا يتمشون با انظمت البلد لا إم يعمل نظام لها أو شرطه عند الباب ما يدخل من لا يرتدي الكمام
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