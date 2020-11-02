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فريق طبي يجري جراحة نادرة ونوعية لإعادة الحركة لمريض في وادي الدواسر

Time منذ ساعة
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فريق طبي يجري جراحة نادرة ونوعية لإعادة الحركة لمريض في وادي الدواسر

وادي الدواسر (صدى):
نجح - بفضل الله - فريق جراحة المخ والأعصاب في مستشفى محافظة وادي الدواسر العام، في إجراء عملية نوعية دقيقة لمريض كان يعاني من ألم شديد مزمن بأسفل الظهر ممتد للأطراف السفلية مع تنميل شديد مع المشي.

وتبين بعد مناظرة الأشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي وجود تزحزح فقاري قطني مع كسر تحللي بعنق الفقرة القطنية الرابعة، مما أدى إلى ضغط شديد على جذور العصب النسئ بالطرفين الأيمن والأيسر.

وتكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح، وتمكّن المريض ولأول مرة منذ عامين المشي والحركة بدون ألم أو تنميل في الأطراف السفلية، حيث تم خلال العملية تثبيت الفقرات القطنية بواسطة مسامير تيتانيوم مع تركيب قفص تيتانيوم (ألمانية الصنع)؛ بهدف رفع الضغط عن جذور الأعصاب وتوسيع القناة العصبية القطنية وتوسيع مخارج جذور الأعصاب.

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أحدث التعليقات

ابوتركي
صح لسانك
شوعي
وين ساعد الشباب يالامرد ( الشباب له ضربت جزاء لم تحتسب ٢- طرد لبتريوس ٣ هدف النصر خطاء على لان لاعب النصر تدخل على لاعب الشباب من الخلف ياقوطي ياقوطي فريق البكايات يامرد
نبيل
وهذا من
faeiz
ينام مطمئن لأنه حكم المباراة بكل إقتدار وهذا أنتوا يالنصراوية إذا الحكم معاكم ماتكلمتوا لكن إذا حكم بكل أمانه وأنهزمتوا لسوءكم قلتكوا الحكم مانسينا مرعي وظلمهم للشباب وينكم ماتكلمتوا
مغرد
المساجد ياناس حي المونسيه بدون كما مات وزعوا شرط بعد انتها الصلاه والله لو تكون الغرام ٣٠٠٠ الف أفضل اغلب الا جا نب بدون كمام ويكح ويعطس لا يتمشون با انظمت البلد لا إم يعمل نظام لها أو شرطه عند الباب ما يدخل من لا يرتدي الكمام

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