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بالفيديو.. أهالي الكامل يتحدثون عن تاريخ المحافظة وأبرز من تولى إدارتها

Time منذ 7 دقائق
Views 1175
بالفيديو.. أهالي الكامل يتحدثون عن تاريخ المحافظة وأبرز من تولى إدارتها

الرياض (صدى):
اشتهرت محافظة الكامل غرب المملكة قديما بعيون الماء والأدوية، انتشرت فيها زراعة النخيل وزراعة الدخن وبعض الخضروات

وسلطت دارة الملك عبدالعزيز، الضوء على محافظة الكامل، وتطرقت لبداية التعليم، وأبرز من تولى إدارتها.

وأوضح عدد من أهالي محافظة الكامل التابعة لمنطقة مكة المكرمة أنها اشتهرت قديما بعيون الماء والأودية، مضيفين أن التعليم دخل في المحافظة مبكراً وانتشرت فيها المدارس.

وأضافوا أن المحافظة تنتشتر فيها زراعة الدخن والذرة والخضروات بأنواعها، مشيرين إلى أن من بين من تولوا إدارة المحافظة أولهم بن هويدي، وبعده ابن نفيسة، وعبدالرحمن السالم، وعثمان البركاتي، وأبو ناصر البقمي، مبينين أن أشهر أكلاتها الشعبية هي الدخن والخواضة والجريش.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
ام المغثة -----لا بد ان هذا لباس مخصص للمشي فقط وفي الاماكن المفتوحة ------شلون يجلسون بعد كذى
زاير
المدير العام للصحه العالمية لم يضع الكمامه في جميع مؤتمراته الصحفيه.
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
زاير
ما حد درا عنك ي سندريلا البطحا.
ابويزيد
ابووليد ارفق على حالك لاتموت من الفرح واضن الخرقه هابلك حتى انك تهذير بها اثنا الصلاة,,,الدفع الرباعي معروف منهو راعيه اللي فحط باسياء20سنه ماوصلها الابدفع الدولاري افهم يامسكين ,,,,

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