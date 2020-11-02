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فلكية جدة: «الشقيقات السبع» تزّين سماء المملكة في ليالي نوفمبر

Time منذ 23 دقيقة
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فلكية جدة: «الشقيقات السبع» تزّين سماء المملكة في ليالي نوفمبر

جدة (صدى):
قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة ان نوفمبر يعتبر شهر الثريا حيث يزين هذا العنقود النجمي سماء السعودية والمنطقة العربية بعد بداية الليل وحتى فجر اليوم التالي.

عنقود الثريا والذي يعرف ايضا بتسمية الشقيقات السبع سيكون مشاهدا ليس فقط في الوطن العربي بل في كل مكان من القطب الشمالي إلى أبعد نقطة في أمريكا الجنوبية .

عند النظر إلى هذا العنقود النجمي فهو يشبه نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر ويمكن تحديد موقعه بسهوله باستخدام نجوم الجبار (الجوزاء) فعندما يتم رسم خط وهمي من النجوم الثلاثة في الجبار في الاتجاه المعاكس لنجم الشعرى اليمانية سوف نصل إلى نجم احمر براق يسمى الدبران وبالقرب من هذا النجم يقع عنقود الثريا وهناك حاجة لاستخدام وسيلة مساعدة بصرية (المنظار) لرؤية هذا العنقود من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي.

الثريا عنقود مجري مفتوح يحتوي على قرابة 500 نجم وبحسب القياسات الحديثة فان الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ حوالي 100 مليون سنة فقط مقارنة مع عمر الشمس البالغ 4 مليارات سنه ونصف.

نجوم الثريا مرتبطة ببعضها بواسطة تبادل الجاذبية فيما بينها، وتبعد عن الأرض مسافة 430 سنه ضوئية، وتلك الاخوات السبع تندفع سويا عبر الفضاء والعديد من منها يسطع الآلاف المرات أكثر من الشمس.

عند التقاط صور لهذا العنقود سوف يظهر أثر السديم الذي تكونت منه هذه النجوم ، ومن خلال المنظار الثنائي سوف يظهر العديد من النجوم اكثر من الشقيقات السبع ومن خلال تلسكوب كبير يمكن رؤية بعض المواد السديمية حول النجوم.

كقاعدة عامة يظهر عنقود الثريا فوق الأفق الشرقي قبل الدبران ويغرب قبله والاستثناء الوحيد لهذه القاعدة سيكون بالنسبة للقاطنين في خطوط العرض الجنوبية ” جنوب خط الاستواء ” حيث تشرق الثريا بعد فترة قصيرة من شروق الدبران.

بالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن عنقود الثريا مرتبط بفصل الشتاء برغم ذلك سيرصد في سماء المساء من الان وحتى ابريل 2021.

حاليا تظهر الثريا منخفضة في الأفق الشرقي بعد بداية الليل ببعض الوقت وتصل عاليا في السماء عند منتصف الليل وتنخفض نحو الغرب قبل الفجر تماما مثل الشمس خلال النهار وهذه حركة ظاهرية بسبب دوران الأرض حول محورها.

بشكل عام يكون عنقود نجوم الثريا ظاهرا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية طوال الليل بالتزامن مع أواخر فصل الخريف والانتقال نحو فصل الشتاء ويمكن بسهوله تخيل الثريا كلطخة متجمدة على قبة سماء الليل.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
ام المغثة -----لا بد ان هذا لباس مخصص للمشي فقط وفي الاماكن المفتوحة ------شلون يجلسون بعد كذى
زاير
المدير العام للصحه العالمية لم يضع الكمامه في جميع مؤتمراته الصحفيه.
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
زاير
ما حد درا عنك ي سندريلا البطحا.
ابويزيد
ابووليد ارفق على حالك لاتموت من الفرح واضن الخرقه هابلك حتى انك تهذير بها اثنا الصلاة,,,الدفع الرباعي معروف منهو راعيه اللي فحط باسياء20سنه ماوصلها الابدفع الدولاري افهم يامسكين ,,,,

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