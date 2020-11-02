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بالفيديو.. طريقة حساب زكاة المنشآت التجارية بالأسلوب التقديري

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. طريقة حساب زكاة المنشآت التجارية بالأسلوب التقديري

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للزكاه والدخل اليوم الإثنين طريقة حساب زكاة المنشآت التجارية بالأسلوب التقديري .

وأوضحت "الزكاه والدخل " في فيديو توعوي ، أن المكلف هو المنشأة التي تنطبق عليها شروط الزكاه سواءأكان شركة أو مؤسسة أو مشروع صغير ولتسهيل الأمر على المنشآت تم وضع طريقتين لحساب الزكاه .

وقالت أن الطريقة الأولى تسمى طريقة الحسابات وهي تصلح للمنشآت الكبيرة أو التي لديها قوائم مالية مدرجة أو إذا كانت موقعة مع مكاتب مراجعة حسابات قانونية .

أما الطريقة الثانية الزكاه التقديرية وتصلح للمنشآت الصغيرة أو التي ليس لديها قوائم مالية مثل البقالة أو المغسلة أو الحلاقة ونحوها ، ويتم حسابها من خلال ربطها مع المؤسسات الحكومية الأخرى فيتم معرفة رأس المال مثلاً من خلال وزارة التجارة وعدد العمال من خلال الربط مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية والبيانات الأخرى من الجمارك وغيرها ، وبعد تجميع كافة البيانات من الجهات الرسمية يتم وضعها في معادلة " عادلة ، ومجازة من اللجنة الشرعية في الهيئة ، ومعتمدة " .

وطريقة حساب الزكاه التقديرية : قسمة إجمالي الدخل السنوي على ثمانية " متوسط دوران رأس المال " ثم جمع الناتج على حاصل ضرب الدخل السنوي في 15 % " متوسط هامش الربح السنوي " ثم ضرب الناتج في 2.5 " نسبة الزكاه الشرعية ، ويكون الناتج الزكاه السنوية .

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
ام المغثة -----لا بد ان هذا لباس مخصص للمشي فقط وفي الاماكن المفتوحة ------شلون يجلسون بعد كذى
زاير
المدير العام للصحه العالمية لم يضع الكمامه في جميع مؤتمراته الصحفيه.
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
زاير
ما حد درا عنك ي سندريلا البطحا.
ابويزيد
ابووليد ارفق على حالك لاتموت من الفرح واضن الخرقه هابلك حتى انك تهذير بها اثنا الصلاة,,,الدفع الرباعي معروف منهو راعيه اللي فحط باسياء20سنه ماوصلها الابدفع الدولاري افهم يامسكين ,,,,

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