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بالفيديو.. متحدث "الصحة" يوضح كيفية التعامل مع الكادر الصحي الغير ملتزم بالإجراءات الإحترازية

Time منذ ساعة
Views 1509
بالفيديو.. متحدث "الصحة" يوضح كيفية التعامل مع الكادر الصحي الغير ملتزم بالإجراءات الإحترازية

الرياض (صدى):
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العلي كيفية التعامل مع الكادر الصحي الغير ملتزم بالإجراءات الإحترازية .

وقال متحدث الوزارة خلال المؤتمر الصحفي اليومي أنه من واجب كافة أفراد الكادر الصحي سواء من ممارسين صحيين من مختلف الفئات أو المساندين لهم أو العاملين بالمنشآت الصحية من غير الممارسين الصحيين على الجميع الحفاظ على الإجراءات الوقائية لقاومة العدوى ومكافحتها واشتراطاتها بل تتأكد عليهم أكثر من غيرهم .

وأضاف : من حق من يتردد على المنشآت الصحية أن يطالب من يقدم الخدمات الصحية بالتقيد بالإشتراطات ، وفقاً للإخبارية .

وأكد أن وزارة الصحة ترحب دوماً من استقبال أي مطالبات و شكاوى على مركز الإتصال 937 .

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
ام المغثة -----لا بد ان هذا لباس مخصص للمشي فقط وفي الاماكن المفتوحة ------شلون يجلسون بعد كذى
زاير
المدير العام للصحه العالمية لم يضع الكمامه في جميع مؤتمراته الصحفيه.
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
زاير
ما حد درا عنك ي سندريلا البطحا.
ابويزيد
ابووليد ارفق على حالك لاتموت من الفرح واضن الخرقه هابلك حتى انك تهذير بها اثنا الصلاة,,,الدفع الرباعي معروف منهو راعيه اللي فحط باسياء20سنه ماوصلها الابدفع الدولاري افهم يامسكين ,,,,

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