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شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1560
شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التصنيع الوطنية "تصنيع" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، والرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي أول التطبيقات (الجبيل)، أخصائي مهندس تقني (الجبيل)، مدير للخدمات الفنية (الجبيل)، أخصائي أول آلات (الجبيل)، أخصائي أعمال تقنية المعلومات (الرياض).

وأشارت شركة التصنيع، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 نوفمبر 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــا .

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
ام المغثة -----لا بد ان هذا لباس مخصص للمشي فقط وفي الاماكن المفتوحة ------شلون يجلسون بعد كذى
زاير
المدير العام للصحه العالمية لم يضع الكمامه في جميع مؤتمراته الصحفيه.
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
زاير
ما حد درا عنك ي سندريلا البطحا.
ابويزيد
ابووليد ارفق على حالك لاتموت من الفرح واضن الخرقه هابلك حتى انك تهذير بها اثنا الصلاة,,,الدفع الرباعي معروف منهو راعيه اللي فحط باسياء20سنه ماوصلها الابدفع الدولاري افهم يامسكين ,,,,

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