رقص استعراضي يتسبب في تكدس أمام مول تجاري في الشرقية

الرياض (صدى):
تسبب الإحتفال الدعائي لمول تجاري بالمنطقة الشرقية في تكدس الجمهور في الواجهة الأمامية لمشاهدة فعالية رقص استعراضي بالمخالفة للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا .
وكشفت مصادر أن المول التجاري أعلن عن فعالية الرقص في تغريدة على "تويتر " ما زاد من عدد المقبلين عليه ، وفي نفس الوقت راقبت أمانة المنطقة الشرقية المول بعد إطلاق التغريدة ، وفقاً لـ"عكاظ "
وأكد المتحدث باسم الأمانة محمد الصفيان أنه تم توجيه إنذار بالإغلاق للمول فور تكدس الجمهور ولم تنتظر الأمانة حتى تزيد الأعداد بشكل أكبر .
وأضاف أنه تم أخذ تعهد على صاحب المول بعد حضوره للبلدية بعدم إقامة مثل هذه الفعاليات ، و قال : اكتفينا بالإنذار والتعهد هذه المرة نظراً لعدم رصد أعداد كبيرة ، مؤكداً استمرار رقابة البلديات على الإجراءات الوقائية .