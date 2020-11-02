بالفيديو.. طريقة حذف الرسائل من واتساب في وقت يحدده المستخدم

وكالات (صدى):
كشفت تقارير تقنية، اليوم الاثنين، عن ميزة مهمة وصلت إلى تطبيق واتساب، تخص الرسائل؛ حيث يستطيع المستخدم أن يضع وقتًا معينًا للرسائل وبعدها يتم حذفها.
وأوضح المحرر التقني عبدالله السبع: " أنصح وبشدة تفعيلها خاصة في القروبات أو المحادثات غير المهمة حتى ما تاخذ مساحة في جهازك وتمتلي الذاكرة عندك"؛ فيما نشر مقطع فيديو يبين طريقة تفعيل تلك الميزة الجديدة على واتساب.
وتعمل ميزة حذف الرسائل، على الحد من الرسائل المتراكمة في المحادثات الخاصة وفي المجموعات التي تؤثر على ذاكرة الهاتف، وتصعب عملية البحث عن شيء معين في المحادثة، وستحل ميزة الحذف التلقائي هذه المشكلة في المحادثات الجماعية خصوصًا وسيتحكم فيها مشرفو تلك المجموعات.