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بالفيديو.. طريقة حذف الرسائل من واتساب في وقت يحدده المستخدم

Time منذ 15 دقيقة
Views 1285
بالفيديو.. طريقة حذف الرسائل من واتساب في وقت يحدده المستخدم

وكالات (صدى):
كشفت تقارير تقنية، اليوم الاثنين، عن ميزة مهمة وصلت إلى تطبيق واتساب، تخص الرسائل؛ حيث يستطيع المستخدم أن يضع وقتًا معينًا للرسائل وبعدها يتم حذفها.

وأوضح المحرر التقني عبدالله السبع: " أنصح وبشدة تفعيلها خاصة في القروبات أو المحادثات غير المهمة حتى ما تاخذ مساحة في جهازك وتمتلي الذاكرة عندك"؛ فيما نشر مقطع فيديو يبين طريقة تفعيل تلك الميزة الجديدة على واتساب.

وتعمل ميزة حذف الرسائل، على الحد من الرسائل المتراكمة في المحادثات الخاصة وفي المجموعات التي تؤثر على ذاكرة الهاتف، وتصعب عملية البحث عن شيء معين في المحادثة، وستحل ميزة الحذف التلقائي هذه المشكلة في المحادثات الجماعية خصوصًا وسيتحكم فيها مشرفو تلك المجموعات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

شيوووووووووووووووووووووووووون
ما اعطوه الا روح البطل اللي موجودة في كل لاعبي الهلال والبيئة المحيطة باللاعب والتعامل الراقي من قبل الادارة وماهو بس المعيوف اي لاعب كرة يحتاج اجواء محفزة علشان يبدع في لعبه ويقدم افضل ما لديه
سوالف
اذا نبى فتوه مانخذها منك ومن اشكالك نعرف ناخذها من مين
الذيب المفترس
استغفرالله العظيم بعض الناس يعلنون عيونهم الحمراء ليقتلوبهاالبشروهاذي عاده شيطانيه ولايعتادها عيان والعيانين منبوذين ولاخلاق لهم وكأنهم يتعمدون العاده الشيطانيه دون رحمه وقول ماشاء الله حسبناالله عليهم ونعم الوكيل اش لاساقطه ولالاقطه اتدري انااصيبوابأمراض عده حرام عليكم انت محاسب من رب العالمين قبل كل شي قول ماشاء الله تراه مخلوق من مخلوقات الله ولودعى عليك لوجبت فلاتظلم اي مخلوق من مخلوقات الله فالله خيرحافظ وقادران يردكيدك في نحرك خف علينايالعيان يالبكايه ماافلح فريقك تقوم تقنص في خلق الله وكأنك بازوكه ههههههه
كلام مليان
ومين يمسك اكاديمية المنتخب ويحضر لاعبين مميزين للنصر يا شاطر
فيصل
انا اشكر اهلها انهم راحوا للراقل قدعان يا رقاله استغفر الله اللهم لا شماته وش بلا النسوان ها الايام كله يبغا ******** طفله قاصر عجوز ولا الرقاله من جنبها ؟؟؟؟؟؟؟ المراه شبعها من تحت تنسي جوعها من فوق خذوها مني حفظكم الله اذا ما تشبع جنسيا لا تامن ؟؟؟؟؟؟؟؟

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