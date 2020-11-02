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دبلوماسية بريطانية تستشهد بوصية لأبي بكر الصديق

Time منذ 55 دقيقة
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دبلوماسية بريطانية تستشهد بوصية لأبي بكر الصديق

لندن (صدى):
استشهدت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وأفريقيا، روزي دياز، بحديث للخليفة الراشد، أبي بكر الصديق يوصي بعدم قطع الأشجار وتدمير الأرض، للحد من ظاهرة التغير المناخي.

ونشرت دياز تغريدة على حسابها الرسمي في " تويتر" ، وأرفقتها بالقول: "يقول الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه".

كما أشارت دياز إلى أن اليوم يشهد بداية العد التنازلي لانعقاد " قمة العمل المناخي 26 " ، التي ستقام في بريطانيا العام المقبل، وتابعت بالقول: " من واجبنا الحفاظ على كوكب الأرض من جهة الأمريكيتين.. لنعالج معا ظاهرة تغير المناخ " .

وتستضيف بريطانيا قمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر 2021، بعد تأجيل القمة التي كانت مزمعة في وقت لاحق هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

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ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
اداتهم الصياح والبكاء والعويل في الإذاعات وفي التلفزيون وفي السوشال ميديا..! أبو طبيع ما يجوز عن طبعه.؟!! الإدارة تحاول تضليل الجمهور الفقراوي المغلوب على أمره خروج مذل من اسيا وهزايم في الدوري..!! أقسم بالله إنكم جالسين تضللو جمهوركم المسكين وإدارتكم العقيمة وتخبطاتكم ذوقو ما ذاق الزعيم العالمي يا بتوع نيشيمورا ومطالبتكم بإحضاره لملاعبنا يا فقر محلي,,! من هالحال وأردى يا قاع الدوري وبأذم نحتفل فيكم إلى الهبوط ولا تنسون النظارات الشمسية حاولو تفصلونها من بدري..! هذا حدكم كفااااية دفع رباعي وسداسي وتسجيل مواليد + وإعطائهم الهوية الوطنية وغيرهم جواز سفر فقط ..!! + وخروجكم المذل والغير مستغرب من بيروزي وبعشرة لاعبين ومطرود منهم لاعب وموقف أهم لاعب لديهم قبل المباراة بساعتين بأمر يا تلفزيون ياااااا ...؟! + هزايمكم في الدوري المتتالية والمتعاقبة بحول الله وقوتة يا قرنبعاوي ابو خرقة وميداليات الفالح..
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
اداتهم الصياح والبكاء والعويل في الإذاعات وفي التلفزيون وفي السوشال ميديا..! أبو طبيع ما يجوز عن طبعه.؟!! الإدارة تحاول تضليل الجمهور الفقراوي المغلوب على أمره خروج مذل من اسيا وهزايم في الدوري..!! أقسم بالله إنكم جالسين تضللو جمهوركم المسكين وإدارتكم العقيمة وتخبطاتكم ذوقو ما ذاق الزعيم العالمي يا بتوع نيشيمورا ومطالبتكم بإحضاره لملاعبنا يا فقر محلي,,! من هالحال وأردى يا قاع الدوري وبأذم نحتفل فيكم إلى الهبوط ولا تنسون النظارات الشمسية حاولو تفصلونها من بدري..! هذا حدكم كفااااية دفع رباعي وسداسي وتسجيل مواليد + وإعطائهم الهوية الوطنية وغيرهم جواز سفر فقط ..!! + وخروجكم المذل والغير مستغرب من بيروزي وبعشرة لاعبين ومطرود منهم لاعب وموقف أهم لاعب لديهم قبل المباراة بساعتين بأمر يا تلفزيون ياااااا ...؟! + هزايمكم في الدوري المتتالية والمتعاقبة بحول الله وقوتة يا قرنبعاوي ابو خرقة وميداليات الفالح..
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
اداتهم الصياح والبكاء والعويل في الإذاعات وفي التلفزيون وفي السوشال ميديا..! أبو طبيع ما يجوز عن طبعه.؟!! الإدارة تحاول تضليل الجمهور الفقراوي المغلوب على أمره خروج مذل من اسيا وهزايم في الدوري..!! أقسم بالله إنكم جالسين تضللو جمهوركم المسكين وإدارتكم العقيمة وتخبطاتكم ذوقو ما ذاق الزعيم العالمي يا بتوع نيشيمورا ومطالبتكم بإحضاره لملاعبنا يا فقر محلي,,! من هالحال وأردى يا قاع الدوري وبأذم نحتفل فيكم إلى الهبوط ولا تنسون النظارات الشمسية حاولو تفصلونها من بدري..! هذا حدكم كفااااية دفع رباعي وسداسي وتسجيل مواليد + وإعطائهم الهوية الوطنية وغيرهم جواز سفر فقط ..!! + وخروجكم المذل والغير مستغرب من بيروزي وبعشرة لاعبين ومطرود منهم لاعب وموقف أهم لاعب لديهم قبل المباراة بساعتين بأمر يا تلفزيون ياااااا ...؟! + هزايمكم في الدوري المتتالية والمتعاقبة بحول الله وقوتة يا قرنبعاوي ابو خرقة وميداليات الفالح..
دكتور رايق بن فايق
نادي النصر مصدوم حضاريا من الاحتراف ويحتاج دورات تدريبية إدارية لذلك هناك شئ اسمه الاحتراف في اختيار الاعب المناسب
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
اداتهم الصياح والبكاء والعويل في الإذاعات وفي التلفزيون وفي السوشال ميديا..! أبو طبيع ما يجوز عن طبعه.؟!! الإدارة تحاول تضليل الجمهور الفقراوي المغلوب على أمره خروج مذل من اسيا وهزايم في الدوري..!! أقسم بالله إنكم جالسين تضللو جمهوركم المسكين وإدارتكم العقيمة وتخبطاتكم ذوقو ما ذاق الزعيم العالمي يا بتوع نيشيمورا ومطالبتكم بإحضاره لملاعبنا يا فقر محلي,,! من هالحال وأردى يا قاع الدوري وبأذم نحتفل فيكم إلى الهبوط ولا تنسون النظارات الشمسية حاولو تفصلونها من بدري..! هذا حدكم كفااااية دفع رباعي وسداسي وتسجيل مواليد + وإعطائهم الهوية الوطنية وغيرهم جواز سفر فقط ..!! + وخروجكم المذل والغير مستغرب من بيروزي وبعشرة لاعبين ومطرود منهم لاعب وموقف أهم لاعب لديهم قبل المباراة بساعتين بأمر يا تلفزيون ياااااا ...؟! + هزايمكم في الدوري المتتالية والمتعاقبة بحول الله وقوتة يا قرنبعاوي ابو خرقة وميداليات الفالح..

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