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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والمدينة المنورة و مكة المكرمة تشمل السواحل منها كذلك على منطقة الجوف و الحدود الشمالية وحائل و أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة, كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي و شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة إلى الجزء الشمالي ، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوباً، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
اداتهم الصياح والبكاء والعويل في الإذاعات وفي التلفزيون وفي السوشال ميديا..! أبو طبيع ما يجوز عن طبعه.؟!! الإدارة تحاول تضليل الجمهور الفقراوي المغلوب على أمره خروج مذل من اسيا وهزايم في الدوري..!! أقسم بالله إنكم جالسين تضللو جمهوركم المسكين وإدارتكم العقيمة وتخبطاتكم ذوقو ما ذاق الزعيم العالمي يا بتوع نيشيمورا ومطالبتكم بإحضاره لملاعبنا يا فقر محلي,,! من هالحال وأردى يا قاع الدوري وبأذم نحتفل فيكم إلى الهبوط ولا تنسون النظارات الشمسية حاولو تفصلونها من بدري..! هذا حدكم كفااااية دفع رباعي وسداسي وتسجيل مواليد + وإعطائهم الهوية الوطنية وغيرهم جواز سفر فقط ..!! + وخروجكم المذل والغير مستغرب من بيروزي وبعشرة لاعبين ومطرود منهم لاعب وموقف أهم لاعب لديهم قبل المباراة بساعتين بأمر يا تلفزيون ياااااا ...؟! + هزايمكم في الدوري المتتالية والمتعاقبة بحول الله وقوتة يا قرنبعاوي ابو خرقة وميداليات الفالح..
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
اداتهم الصياح والبكاء والعويل في الإذاعات وفي التلفزيون وفي السوشال ميديا..! أبو طبيع ما يجوز عن طبعه.؟!! الإدارة تحاول تضليل الجمهور الفقراوي المغلوب على أمره خروج مذل من اسيا وهزايم في الدوري..!! أقسم بالله إنكم جالسين تضللو جمهوركم المسكين وإدارتكم العقيمة وتخبطاتكم ذوقو ما ذاق الزعيم العالمي يا بتوع نيشيمورا ومطالبتكم بإحضاره لملاعبنا يا فقر محلي,,! من هالحال وأردى يا قاع الدوري وبأذم نحتفل فيكم إلى الهبوط ولا تنسون النظارات الشمسية حاولو تفصلونها من بدري..! هذا حدكم كفااااية دفع رباعي وسداسي وتسجيل مواليد + وإعطائهم الهوية الوطنية وغيرهم جواز سفر فقط ..!! + وخروجكم المذل والغير مستغرب من بيروزي وبعشرة لاعبين ومطرود منهم لاعب وموقف أهم لاعب لديهم قبل المباراة بساعتين بأمر يا تلفزيون ياااااا ...؟! + هزايمكم في الدوري المتتالية والمتعاقبة بحول الله وقوتة يا قرنبعاوي ابو خرقة وميداليات الفالح..
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
اداتهم الصياح والبكاء والعويل في الإذاعات وفي التلفزيون وفي السوشال ميديا..! أبو طبيع ما يجوز عن طبعه.؟!! الإدارة تحاول تضليل الجمهور الفقراوي المغلوب على أمره خروج مذل من اسيا وهزايم في الدوري..!! أقسم بالله إنكم جالسين تضللو جمهوركم المسكين وإدارتكم العقيمة وتخبطاتكم ذوقو ما ذاق الزعيم العالمي يا بتوع نيشيمورا ومطالبتكم بإحضاره لملاعبنا يا فقر محلي,,! من هالحال وأردى يا قاع الدوري وبأذم نحتفل فيكم إلى الهبوط ولا تنسون النظارات الشمسية حاولو تفصلونها من بدري..! هذا حدكم كفااااية دفع رباعي وسداسي وتسجيل مواليد + وإعطائهم الهوية الوطنية وغيرهم جواز سفر فقط ..!! + وخروجكم المذل والغير مستغرب من بيروزي وبعشرة لاعبين ومطرود منهم لاعب وموقف أهم لاعب لديهم قبل المباراة بساعتين بأمر يا تلفزيون ياااااا ...؟! + هزايمكم في الدوري المتتالية والمتعاقبة بحول الله وقوتة يا قرنبعاوي ابو خرقة وميداليات الفالح..
دكتور رايق بن فايق
نادي النصر مصدوم حضاريا من الاحتراف ويحتاج دورات تدريبية إدارية لذلك هناك شئ اسمه الاحتراف في اختيار الاعب المناسب
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
اداتهم الصياح والبكاء والعويل في الإذاعات وفي التلفزيون وفي السوشال ميديا..! أبو طبيع ما يجوز عن طبعه.؟!! الإدارة تحاول تضليل الجمهور الفقراوي المغلوب على أمره خروج مذل من اسيا وهزايم في الدوري..!! أقسم بالله إنكم جالسين تضللو جمهوركم المسكين وإدارتكم العقيمة وتخبطاتكم ذوقو ما ذاق الزعيم العالمي يا بتوع نيشيمورا ومطالبتكم بإحضاره لملاعبنا يا فقر محلي,,! من هالحال وأردى يا قاع الدوري وبأذم نحتفل فيكم إلى الهبوط ولا تنسون النظارات الشمسية حاولو تفصلونها من بدري..! هذا حدكم كفااااية دفع رباعي وسداسي وتسجيل مواليد + وإعطائهم الهوية الوطنية وغيرهم جواز سفر فقط ..!! + وخروجكم المذل والغير مستغرب من بيروزي وبعشرة لاعبين ومطرود منهم لاعب وموقف أهم لاعب لديهم قبل المباراة بساعتين بأمر يا تلفزيون ياااااا ...؟! + هزايمكم في الدوري المتتالية والمتعاقبة بحول الله وقوتة يا قرنبعاوي ابو خرقة وميداليات الفالح..

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