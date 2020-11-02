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حقيقية وجود مخالفة على انخفاض كمية البنزين لأقل من الربع
منذ 47 دقيقة
1635
الرياض (صدى):
أوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه لا صحة لما يتردد بشأن وجود مخالفة على انخفاض البنزين داخل المركبة لأقل من الربع.
وأكدت الإدارة أنه لا يوجد نص في نظام المرور على أن انخفاض البنزين يعد مخالفة مرورية.
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أحدث التعليقات
بلبل البحر
اللهم آمين..
غريب
الله لايوفقهم كلهم عيال الكلب ولايوفق كل من يحارب النصر
حبيب الاتحاد
النتيجه هي ٤ او ٥ أهداف؛ انصح نفصك؛ عدمت الاعلام الرياض بمقلاتك واسلوبك التافه حتى هرج ماتعرف تهرج كل العلميين والصحفيين اتشاكلت معهم؛ وأكثر كلامك وتحليل كذب وكم مره ورط نفسك مع إعلاميين وصحفين باسلابك ال؟ وفي منهم وقفك عند حدك وفضحوك بأنك كذاب وتنفي علا نفسك انت لا اسلوب ولا احترام فقط كلامك تافه واسلوبك مسخره؛ ي ابو صوط واحد ويا ابو سمسميه تتحرش بل كل حتى اللعيبه اتلحقتهم؛ اه انت كيف تكون اعلامي رياضي من جد هزلت؛ من يوم كنت في برنامج خط السته وانت مكروه لا تحليل محترم ولا كلام منطقي ولا شخصيه؛ فقط غبا ودلاخه وتفاهه فعلا انت مضحكه ومسخره في كل البرامج الرياضيه؛؛ الحمدلله علا نعمت العقل نعم العقل زينت البشر؛ والتفاهه لها ناسها؟؟ ههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
الله اعلم بحالهاا ...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
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