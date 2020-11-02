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" الداخلية " تكشف الحالة التي سيتم فيها فرض منع التجول

Time منذ 3 ساعات
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" الداخلية " تكشف الحالة التي سيتم فيها فرض منع التجول

الرياض (صدى):
صرح المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، بأنه سيتم فرض منع التجول متى ما دعت الحاجة، وبناء على توصيات اللجنة المعنية.

وقال الشلهوب:" إننا نشهد حالياً بداية تبدل الأجواء، ودخول فصل الشتاء، وتزايد التجمعات العائلية وغير العائلية وتهاون البعض في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث رصدت الجهات الأمنية ارتفاع مستوى الثقة الاجتماعية بالوضع الصحي الوقائي من جائحة كورونا في المملكة، مما ترتب عليه انخفاض ملحوظ في الالتزام بالبروتوكولات ".

وشدد على أن العودة للأوضاع الطبيعية؛ لا تعني زوال المخاطر، قائلا: " على كل منا مسؤولية وطنية لحماية نفسه، وأسرته ".

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
اللهم آمين..
غريب
الله لايوفقهم كلهم عيال الكلب ولايوفق كل من يحارب النصر
حبيب الاتحاد
النتيجه هي ٤ او ٥ أهداف؛ انصح نفصك؛ عدمت الاعلام الرياض بمقلاتك واسلوبك التافه حتى هرج ماتعرف تهرج كل العلميين والصحفيين اتشاكلت معهم؛ وأكثر كلامك وتحليل كذب وكم مره ورط نفسك مع إعلاميين وصحفين باسلابك ال؟ وفي منهم وقفك عند حدك وفضحوك بأنك كذاب وتنفي علا نفسك انت لا اسلوب ولا احترام فقط كلامك تافه واسلوبك مسخره؛ ي ابو صوط واحد ويا ابو سمسميه تتحرش بل كل حتى اللعيبه اتلحقتهم؛ اه انت كيف تكون اعلامي رياضي من جد هزلت؛ من يوم كنت في برنامج خط السته وانت مكروه لا تحليل محترم ولا كلام منطقي ولا شخصيه؛ فقط غبا ودلاخه وتفاهه فعلا انت مضحكه ومسخره في كل البرامج الرياضيه؛؛ الحمدلله علا نعمت العقل نعم العقل زينت البشر؛ والتفاهه لها ناسها؟؟ ههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
الله اعلم بحالهاا ...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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