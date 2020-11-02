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جستنيه يوجه نصيحة للنصر بعد الخسارة الثقيلة أمام الشباب

Time منذ 7 ساعات
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جستنيه يوجه نصيحة للنصر بعد الخسارة الثقيلة أمام الشباب

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه على الخسارة الثقيلة للنصر أمام الشباب في إطار الجولة الثالثة من دوري المحترفين.

وقال " جستنيه " في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر ":" مبروك ألف مبروك للشباب وحظاً أوفر للنصر "، ساخرا:" كله من ‎شرارة من يوم أطلق كلمة مشروع وعبارة ‎يكوش على كل البطولات ".

وتابع:" النصر من بعدها مالحق خير وياريت بس كده، شوفوا في أي مركز الآن، نصيحة خذوها مني: بخروه من شرارة ".

وكان الشباب انتزع فوزا ثمينا من النصر بهدفين مقابل هدف في في إطار الجولة الثالثة من دوري المحترفين، وبهذه النتيجة يحتل الشباب المركز الأول برصيد 7 نقاط ويأتي النصر في المركز الـ 14 بدون نقاط.

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ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
اداتهم الصياح والبكاء والعويل في الإذاعات وفي التلفزيون وفي السوشال ميديا..! أبو طبيع ما يجوز عن طبعه.؟!! الإدارة تحاول تضليل الجمهور الفقراوي المغلوب على أمره خروج مذل من اسيا وهزايم في الدوري..!! أقسم بالله إنكم جالسين تضللو جمهوركم المسكين وإدارتكم العقيمة وتخبطاتكم ذوقو ما ذاق الزعيم العالمي يا بتوع نيشيمورا ومطالبتكم بإحضاره لملاعبنا يا فقر محلي,,! من هالحال وأردى يا قاع الدوري وبأذم نحتفل فيكم إلى الهبوط ولا تنسون النظارات الشمسية حاولو تفصلونها من بدري..! هذا حدكم كفااااية دفع رباعي وسداسي وتسجيل مواليد + وإعطائهم الهوية الوطنية وغيرهم جواز سفر فقط ..!! + وخروجكم المذل والغير مستغرب من بيروزي وبعشرة لاعبين ومطرود منهم لاعب وموقف أهم لاعب لديهم قبل المباراة بساعتين بأمر يا تلفزيون ياااااا ...؟! + هزايمكم في الدوري المتتالية والمتعاقبة بحول الله وقوتة يا قرنبعاوي ابو خرقة وميداليات الفالح..
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
اداتهم الصياح والبكاء والعويل في الإذاعات وفي التلفزيون وفي السوشال ميديا..! أبو طبيع ما يجوز عن طبعه.؟!! الإدارة تحاول تضليل الجمهور الفقراوي المغلوب على أمره خروج مذل من اسيا وهزايم في الدوري..!! أقسم بالله إنكم جالسين تضللو جمهوركم المسكين وإدارتكم العقيمة وتخبطاتكم ذوقو ما ذاق الزعيم العالمي يا بتوع نيشيمورا ومطالبتكم بإحضاره لملاعبنا يا فقر محلي,,! من هالحال وأردى يا قاع الدوري وبأذم نحتفل فيكم إلى الهبوط ولا تنسون النظارات الشمسية حاولو تفصلونها من بدري..! هذا حدكم كفااااية دفع رباعي وسداسي وتسجيل مواليد + وإعطائهم الهوية الوطنية وغيرهم جواز سفر فقط ..!! + وخروجكم المذل والغير مستغرب من بيروزي وبعشرة لاعبين ومطرود منهم لاعب وموقف أهم لاعب لديهم قبل المباراة بساعتين بأمر يا تلفزيون ياااااا ...؟! + هزايمكم في الدوري المتتالية والمتعاقبة بحول الله وقوتة يا قرنبعاوي ابو خرقة وميداليات الفالح..
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
اداتهم الصياح والبكاء والعويل في الإذاعات وفي التلفزيون وفي السوشال ميديا..! أبو طبيع ما يجوز عن طبعه.؟!! الإدارة تحاول تضليل الجمهور الفقراوي المغلوب على أمره خروج مذل من اسيا وهزايم في الدوري..!! أقسم بالله إنكم جالسين تضللو جمهوركم المسكين وإدارتكم العقيمة وتخبطاتكم ذوقو ما ذاق الزعيم العالمي يا بتوع نيشيمورا ومطالبتكم بإحضاره لملاعبنا يا فقر محلي,,! من هالحال وأردى يا قاع الدوري وبأذم نحتفل فيكم إلى الهبوط ولا تنسون النظارات الشمسية حاولو تفصلونها من بدري..! هذا حدكم كفااااية دفع رباعي وسداسي وتسجيل مواليد + وإعطائهم الهوية الوطنية وغيرهم جواز سفر فقط ..!! + وخروجكم المذل والغير مستغرب من بيروزي وبعشرة لاعبين ومطرود منهم لاعب وموقف أهم لاعب لديهم قبل المباراة بساعتين بأمر يا تلفزيون ياااااا ...؟! + هزايمكم في الدوري المتتالية والمتعاقبة بحول الله وقوتة يا قرنبعاوي ابو خرقة وميداليات الفالح..
دكتور رايق بن فايق
نادي النصر مصدوم حضاريا من الاحتراف ويحتاج دورات تدريبية إدارية لذلك هناك شئ اسمه الاحتراف في اختيار الاعب المناسب
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
اداتهم الصياح والبكاء والعويل في الإذاعات وفي التلفزيون وفي السوشال ميديا..! أبو طبيع ما يجوز عن طبعه.؟!! الإدارة تحاول تضليل الجمهور الفقراوي المغلوب على أمره خروج مذل من اسيا وهزايم في الدوري..!! أقسم بالله إنكم جالسين تضللو جمهوركم المسكين وإدارتكم العقيمة وتخبطاتكم ذوقو ما ذاق الزعيم العالمي يا بتوع نيشيمورا ومطالبتكم بإحضاره لملاعبنا يا فقر محلي,,! من هالحال وأردى يا قاع الدوري وبأذم نحتفل فيكم إلى الهبوط ولا تنسون النظارات الشمسية حاولو تفصلونها من بدري..! هذا حدكم كفااااية دفع رباعي وسداسي وتسجيل مواليد + وإعطائهم الهوية الوطنية وغيرهم جواز سفر فقط ..!! + وخروجكم المذل والغير مستغرب من بيروزي وبعشرة لاعبين ومطرود منهم لاعب وموقف أهم لاعب لديهم قبل المباراة بساعتين بأمر يا تلفزيون ياااااا ...؟! + هزايمكم في الدوري المتتالية والمتعاقبة بحول الله وقوتة يا قرنبعاوي ابو خرقة وميداليات الفالح..

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