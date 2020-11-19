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وزير الخارجية الفرنسي لأمين رابطة العالم الإسلامي: فرنسا تكنُّ الاحترامَ للإسلام

Time منذ 4 دقائق
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وزير الخارجية الفرنسي لأمين رابطة العالم الإسلامي: فرنسا تكنُّ الاحترامَ للإسلام

الرياض (صدى):
تلقّى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اتصالًا هاتفياً اليوم، من معالي وزير الخارجية في جمهورية فرنسا جان إيف لودريان.

وناقش الجانبان خلال الاتصال عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح لودريان، أن فرنسا تكنُّ الاحترامَ للإسلام، وأن المسلمين الفرنسيين هم جزءٌ من الجمهورية الفرنسية.

فيما أكّد الدكتور العيسى، مواقف الرابطة الواضحة والمعلَنةَ للجميع في الموضوعات ذات الصلة.

الجديرُ بالذكر أن رابطة العالم الإسلامي تعد الصرحَ الإسلامي الكبير، الذي ينضمُّ تحت لوائه آلافُ العلماء والمفكرين المسلمين وملايين الشعوب الإسلامية من مقرها الرئيس، حيث القبلةُ الجامعة للأمة الإسلامية في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.

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أحدث التعليقات

ابو عبدالعزيز
ايوه يافيلسوف المحللين وش طموعك إذا انتم تحاربون المواهب وماتدعمونهم حتى لو اخطووو قال طموح قال
مسملي
ها وصل إلى طريق مسدود
شوبدك
كان عندنا في الديرة زمان شايب عنده حمارة ومسميها هلالة وكنا نناديه أبوهلالة وهذا الزلمة نناديه أبوحمارة
ابن حزم
زين سلموا منه
ابن حزم
😂😂😂

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