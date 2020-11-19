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وقوع إصابات في عملية طعن بألمانيا
منذ 16 دقيقة
1306
برلين (صدى):
أعلنت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، عن وجود إصابات في عملية طعن في بلدة أوبرهاوزن الألمانية.
وأكد وسائل الإعلام، أن قوات الأمن اعتقلت شخصا يشتبه بتنفيذه العملية.
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أحدث التعليقات
ابو عبدالعزيز
ايوه يافيلسوف المحللين وش طموعك إذا انتم تحاربون المواهب وماتدعمونهم حتى لو اخطووو قال طموح قال
مسملي
ها وصل إلى طريق مسدود
شوبدك
كان عندنا في الديرة زمان شايب عنده حمارة ومسميها هلالة وكنا نناديه أبوهلالة وهذا الزلمة نناديه أبوحمارة
ابن حزم
زين سلموا منه
ابن حزم
😂😂😂
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