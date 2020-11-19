حقيقة وفاة حليمة بولند بسبب «البنج»

خالد الظفيري (صدى):
أوضحت تقارير صحافية، أمس الخميس، حقيقة وفاة الإعلامية الكويتية حليمة بولند بعد جرعة "بنج" زائدة.
وأكدت التقارير، أن ذلك الأمر لا أساس له من الصحة، لافتة إلى أن حليمة بولند كادت أن تفارق الحياة بالفعل مؤخرا، ولكنه بصحة جيدة حاليًا.
وكتبت حليمة بولند في وقت سابق، أنها رأت الموت بأعينها؛ حيث قالت: "اليوم شفت الموت بعيني قسما بالله كنت راح أموت من إبرة البنج في العيادة؛ لأنه الظاهر جرعة التخدير كانت عالية وزائدة وحسيت إنه روحي قاعدة تطلع" .
وتابعت: "ورب الكعبة وقمت أتشهد واقرأ قرآن وركبولي جهاز الأوكسجين والحمد لله قمت بالسلامة وبصلي 100 ركعة شكر الحين إن شاء الله، ألف حمد وشكر لك يا رب"؛ مضيفة: " ديروا بالكوا من البنج والتخدير في العيادات والله نصيحة من تجربة حبيت أفيدكم من تجربتي عشان تخلون بالكم والله الحافظ يا رب".