أخضر الأثقال يختتم مشاركته في بطولة العالم للناشئين ببرونزية وأرقام قياسية

الرياض (صدى):
اختتم المنتخب السعودي لرفع الأثقال للناشئين مشاركته في بطولة العالم الافتراضية للناشئين لرفع الأثقال التي نظمت من قبل الاتحاد البيروفي وضمت أكثر من ٤٠٠ رباع ورباعة مثلوا 61 دولة.
وتألق الرباع السعودي علي مجيد خليتيت بانتزاعه برونزية النتر بمنافسات وزن 49 كجم، كإنجاز عالمي جديد يهديه للوطن عن رياضة رفع الأثقال، فيما نال رباعو الأخضر الـ7 المشاركون في البطولة ترتيباً مميزاً عطفاً على المستويات التي قدموها محققين جميعهم أرقام قياسية شخصية جديدة لهم في الأوزان التي شاركوا بها.
من جهة أخرى سلم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي مكافآت وزارة الرياضة للاعبي الأخضر السعودي نظير الإنجازات التي حققها الرباعون في البطولات الأخيرة، وبلغت قيمة المكافآت ما يقارب 500 ألف ريال وزعت على 25 رباعاً ورباعة.
وقدم رئيس الاتحاد و نجوم الأخضر شكرهم الجزيل للحكومة الرشيدة والقيادة الرياضية بما يجدوه من دعم كبير كرياضيين بشكل عام وللعبة رفع الأثقال على وجه الخصوص، مؤكدين أن إضافة اللعبة ضمن استراتيجية دعم الأندية سيكون له الأثر الكبير في المستقبل القريب وسيحقق من خلالها رباعو الوطن ما يصبو له المسؤولون باستمرار رفع العلم السعودي في جميع المحافل الدولية والعالمية.
وعلى صعيد مختلف، افتتح رئيس اتحاد رفع الأثقال, صالتي رفع الأثقال بناديي السلام والنور وذلك بعد إضافة الناديين للعبة، حيث زار الحربي الناديين, واطلع على تجهيز الصالتين، مقدماً شكره لرئيس نادي السلام فاضل النمر ورئيس نادي النور عبد العظيم العليوات، بما شاهده من اهتمام وعزم بدخولهما كمنافسين باللعبة مقدمين رؤية واضحة وجميلة وأههما توسيع دائرة الممارسين وتأسيس جيل جديد من الرباعين وتقديمهم للمنتخبات الوطنية بالمستقبل.