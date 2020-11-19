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زيادة حصة صندوق الاستثمارات في شركة أكواباور إلى 50%

Time منذ ساعة
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زيادة حصة صندوق الاستثمارات في شركة أكواباور إلى 50%

الرياض (صدى):
كشف صندوق الاستثمارات العامة، أمس الخميس، عن زيادة حصته في "أكواباور" من 33.36% إلى 50٪؛ لدعم تطوير قطاع الطاقة المتجددة داخل المملكة ودعم نمو الشركات الوطنية وتمكينها لتكون رائدة إقليمياً وعالمياً.

وفي السياق نفسه، أكد المتحدث الرسمي لصندوق الاستثمارات العامة، أن أكواباور ستلعب دوراً في تحفيز وتنويع النمو الاقتصادي في المستقبل، كما ستسهم في توفير عوائد على المدى الطويل.

وقال أن زيادة حصة الصندوق في أكواباور هي دلالة على طموح الشركة وتقدمها، فالصندوق مستثمرٌ على المدى الطويل، ولديه التزام بتمكين وتطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

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أحدث التعليقات

ابو عبدالعزيز
ايوه يافيلسوف المحللين وش طموعك إذا انتم تحاربون المواهب وماتدعمونهم حتى لو اخطووو قال طموح قال
مسملي
ها وصل إلى طريق مسدود
شوبدك
كان عندنا في الديرة زمان شايب عنده حمارة ومسميها هلالة وكنا نناديه أبوهلالة وهذا الزلمة نناديه أبوحمارة
ابن حزم
زين سلموا منه
ابن حزم
😂😂😂

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